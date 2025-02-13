Η Χαμάς συμφώνησε να απελευθερώσει τρεις ισραηλινούς ομήρους το Σάββατο, όπως ορίζεται στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που κατέληξαν και οι δύο πλευρές τον περασμένο μήνα, δήλωσε ανώτερος Άραβας διπλωμάτης στους Times of Israel.

Ωστόσο, ο διπλωμάτης τονίζει ότι το Ισραήλ δεν πρέπει να περιμένει από τη Χαμάς να απελευθερώσει επιπλέον ομήρους είτε το Σάββατο είτε τις αμέσως επόμενες ημέρες, καθώς αυτό δεν προβλεπόταν στη συμφωνία.

«Κάναμε τη Χαμάς να συμφωνήσει να απελευθερώσει τους ομήρους το Σάββατο, αφού απειλούσε να μην απελευθερώσει κανέναν από αυτούς. Θα προτρέχαμε αν υποθέταμε ότι θα προχωρήσουν πέρα ​​από αυτό », λέει ο διπλωμάτης.

Το Channel 12 του Ισραήλ και το Kan News αναφέρουν επίσης ότι το Ισραήλ πιστεύει ότι η Χαμάς θα στείλει αύριο το απόγευμα τα ονόματα τριών ομήρων για να απελευθερωθούν το Σάββατο.

Το Channel 12, λέει ότι το Ισραήλ, μέσω των μεσολαβητών, προσπαθεί να πιέσει τη Χαμάς να απελευθερώσει τις επόμενες ημέρες τους άλλους έξι ζωντανούς ομήρους που πρόκειται να απελευθερωθούν βάσει της τρέχουσας πρώτης φάσης της συμφωνίας - δηλαδή, πριν από το χρονοδιάγραμμα βάσει του οποίου θα απελευθερωθούν, τρεις κάθε φορά, στις 22 Φεβρουαρίου και τη 1η Μαρτίου.

Το Ισραήλ πιέζει για την ταχεία απελευθέρωσή τους, μετά την απελευθέρωση του περασμένου Σαββάτου των Eli Sharabi, Or Levy και Ohad Ben Ami, οι οποίοι παραδόθηκαν σε απελπιστική κατάσταση.

Το Channel 12 αναφέρει περαιτέρω ότι οι προσπάθειες του Ισραήλ να προστεθούν περισσότεροι ζωντανοί όμηροι στην κατηγορία των «ανθρωπιστικών» και έτσι να απελευθερωθούν στην τρέχουσα πρώτη φάση της συμφωνίας και όχι στη δεύτερη φάση, απορρίφθηκαν από τη Χαμάς, η οποία είπε στους μεσολαβητές ότι «δεν είναι διατεθειμένη να συζητήσει» τη συγκεκριμένη πρόταση.

Οι διαμεσολαβητές λέγεται ότι προτρέπουν το Ισραήλ να ξεκινήσει σοβαρές διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας, προειδοποιώντας ότι, εάν αυτό δεν συμβεί, το υπόλοιπο της πρώτης φάσης μπορεί να κινδυνεύσει. Είναι πιθανό, λέει το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να στείλει μια αντιπροσωπεία στο Κατάρ για τέτοιες συνομιλίες την επόμενη εβδομάδα.

Σημειώνει επίσης ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος μεταβαίνει στο Ισραήλ το βράδυ του Σαββάτου, πρόκειται να συναντήσει οικογένειες ομήρων την Κυριακή.

Πηγή: skai.gr

