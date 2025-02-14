Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου και αναφερόμενος στη συνομιλία που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι δεν βλέπει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «έχουν έτοιμο σχέδιο» για τη διευθέτηση της σύγκρουσης.

«Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό», δήλωσε.

«Είπα στον πρόεδρο Τραμπ... Είμαι έτοιμος ανά πάσα στιγμή, δεν χρειάζομαι τίποτα για αυτό, ούτε αριθμούς, ούτε τίποτα, τα ξέρω όλα. Είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε ανά πάσα στιγμή. Είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε για τα πάντα, από (στρατιωτικά) τμήματα μέχρι εγγυήσεις ασφαλείας, για το ΝΑΤΟ, είτε είμαστε στο ΝΑΤΟ είτε το ΝΑΤΟ στην Ουκρανία. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σχέδιο για να σταματήσουμε τον (Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ) Πούτιν» πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι η χώρα του θέλει να ενεργήσει «σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο… και σύμφωνα με την αποτροπή μελλοντικών φόβων για ολόκληρο τον κόσμο για την επιστροφή του Πούτιν».

Επιπλέον, ο Ζελέσνκι επιβεβαίωσε ότι η Ουκρανία παρέδωσε στους Αμερικανούς αξιωματούχους προσχέδιο της συμφωνίας για τα ορυκτά σπάνιων γαιών.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι η συνομιλία του με τον Τραμπ την Τετάρτη ήταν αρκετά μεγάλη «για να μιλήσουμε για κάποιες λεπτομέρειες», αλλά «όχι αρκετή για να κάνουμε ένα σχέδιο».

«Ακούμε ο ένας τον άλλον. Μιλήσαμε πολύ θετικά. Ήταν μια πολύ καλή συνομιλία», είπε σε δημοσιογράφους. «Μιλήσαμε για τις λεπτομέρειες της κατάστασης στο μέτωπο, ποιες είναι οι πραγματικές απώλειες».

Ο Ζελένσκι είπε ότι τα στοιχεία του για τις απώλειες στο πεδίο της μάχης ήταν διαφορετικά από αυτά του Τραμπ, αλλά «το κύριο πράγμα είναι τι κάνουμε στη συνέχεια».

«Μιλήσαμε πολύ για τη Βόρεια Κορέα. Σχετικά με το πόσοι χιλιάδες στρατιώτες υπάρχουν, πόσοι χιλιάδες έχουν σκοτωθεί… Βλέπουμε επίσης τώρα ότι υπάρχουν αρκετές χιλιάδες, πιστεύουμε ότι 2.000, ίσως 2.500-3.000 (Βορειοκορεάτες) στρατιώτες που θα μεταφερθούν στο Κουρσκ».

«Νομίζω ότι το ηθικό των βορειοκορεατών στρατιωτών έχει επιδεινωθεί. Νομίζω ότι αυτά είναι σημαντικά πράγματα για να τα ακούσει ο πρόεδρος Τραμπ – ότι συνεχίζουν να έχουν επαφές με τη Βόρεια Κορέα όσον αφορά την προμήθεια στρατιωτικού προσωπικού, όπλων, πυραύλων», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Τέλος, ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να θέλει να ενταχθεί στη συμμαχία «λόγω των εγγυήσεων ασφαλείας».

«Εμπιστευόμαστε το ΝΑΤΟ, εμπιστευόμαστε αυτές τις εγγυήσεις ασφαλείας. Είμαι ρεαλιστής και ειλικρινής, αυτή είναι η φθηνότερη επιλογή για όλους».

«Αν δεν είμαστε στο ΝΑΤΟ και μιλάω ανοιχτά γι' αυτό, τότε η Ουκρανία θα πρέπει να οικοδομηθεί μαζί με την Ευρώπη». Αυτό συνεπάγεται «να έχουμε τα κατάλληλα όπλα του ΝΑΤΟ και τον κατάλληλο αριθμό του ουκρανικού στρατού μας».

