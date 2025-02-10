Χαμάς: Αναβάλλεται μέχρι νεωτέρας η προγραμματισμένη απελευθέρωση ομήρων

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ, ανακοίνωσε ότι αναβάλλει μέχρι νεωτέρας την απελευθέρωση περισσότερων Ισραηλινών ομήρων η οποία ήταν προγραμματισμένη για το Σάββατο, σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου της οργάνωσης Αμπού Ομπέιντα στο Telegram.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Χαμάς η απόφαση αυτή έρχεται ως απάντηση στις επανειλημμένες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός από το Ισραήλ και στα εμπόδια που βάζει το Ισραήλ στη ροή της βοήθειας που εισέρχεται στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Ομπέιντα είπε επίσης ότι το Ισραήλ καθυστέρησε την επιστροφή των εκτοπισμένων κατοίκων της Γάζας στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας και άνοιξε πυρ εναντίον τους.

Η τρομοκρατική ομάδα απαιτεί «αναδρομική αποζημίωση» για τις υποτιθέμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας από το Ισραήλ, διαφορετικά δεν θα απελευθερώσει ομήρους μέχρι νεωτέρας.

Σημειώνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Παλαιστίνιοι δεν θα έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν στη Γάζα στο πλαίσιο του σχεδίου του για αμερικανική «κυριότητα» των κατεστραμμένων από τον πόλεμο εδαφών.

Στο «υψηλότερο επίπεδο συναγερμού» τίθεται ο ισραηλινός στρατός μετά την απόφαση της Χαμάς για αναβολή της απελευθέρωσης των Ισραηλινών ομήρων μέχρι νεωτέρας.

Στο «υψηλότερο επίπεδο συναγερμού για οποιοδήποτε σενάριο»

Ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς αντέδρασε στην ανακοίνωση της Χαμάς, λέγοντας ότι πρόκειται για «απόλυτη παραβίαση της εκεχειρίας».



«Έδωσα εντολή στον Ισραηλινό Στρατό να προετοιμαστεί στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού για οποιοδήποτε πιθανό σενάριο στη Γάζα και να προστατεύσει τις [συνοριακές] κοινότητες. Δεν θα επιστρέψουμε στην πραγματικότητα της 7ης Οκτωβρίου», πρόσθεσε.



Στο μεταξύ, η ισραηλινή αντιπροσωπεία, που μετέβη το Σαββατοκύριακο στην Ντόχα του Κατάρ για τις συνομιλίες σχετικά με τη δεύτερη φάση της κατάπαυσης πυρός, επέστρεψε το μεσημέρι της Δευτέρας στο Ισραήλ, ανακοίνωσε το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το πρωθυπουργικό γραφείο δεν εξήγησε τους λόγους της επιστροφής των Ισραηλινών διαπραγματευτών στο Τελ Αβίβ, ωστόσο πρόκειται για ενέργεια που συμπίπτει με την αυξανόμενη ανησυχία για το μέλλον της συμφωνίας που σκοπό έχει τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

