Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ρητά τη Δευτέρα ότι οι Παλαιστίνιοι δεν θα έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν στη Γάζα στο πλαίσιο του σχεδίου του να αναλάβει την κυριότητα της λωρίδας από τις ΗΠΑ και να την ανοικοδομήσει ώστε να κτίσει τη «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής».



«Όχι, δεν θα επέστρεφαν», ξεκαθάρισε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox που μεταδόθηκε τη Δευτέρα το πρωί, όταν ρωτήθηκε αν οι Παλαιστίνιοι θα είχαν το δικαίωμα να επιστρέψουν. «Επειδή θα έχουν πολύ καλύτερη στέγαση. Πολύ καλύτερη – με άλλα λόγια, μιλάω για την κατασκευή ενός μόνιμου χώρου για αυτούς».



Ο Τραμπ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι δεν πίστευε ότι οι Παλαιστίνιοι θα έπρεπε να επιστρέψουν στην πατρίδα τους στη Γάζα, αλλά τώρα δηλώνει ξεκάθαρα ότι ο εκτοπισμός τους θα είναι μόνιμος.

«Δεν είναι κατοικήσιμη. Θα περάσουν χρόνια για να συμβεί αυτό», είπε. «Μιλάω για την έναρξη της οικοδόμησης και νομίζω ότι θα μπορούσα να κάνω μια συμφωνία με την Ιορδανία. Νομίζω ότι θα μπορούσα να κάνω μια συμφωνία με την Αίγυπτο. Τους δίνουμε δισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο».



Ο Τραμπ πρόκειται να συναντηθεί την Τρίτη με τον βασιλιά Αμπντάλα της Ιορδανίας, ο οποίος μαζί με τους ομολόγους του στην Αίγυπτο και σε άλλα αραβικά έθνη απέρριψε κατηγορηματικά το σχέδιο του Τραμπ. Ο Τραμπ είπε στο Fox το σχέδιό του ήταν να «κατέχει» τη Γάζα.



«Θα οικοδομήσουμε ασφαλείς κοινότητες λίγο μακριά από το σημείο όπου βρίσκονται, όπου βρίσκεται όλος αυτός ο κίνδυνος και εν τω μεταξύ, θα το κατέχω αυτό (τον θύλακα). Σκεφτείτε το ως μια ανάπτυξη ακινήτων για το μέλλον. Θα ήταν ένα όμορφο κομμάτι γης», είπε.

Πηγή: skai.gr

