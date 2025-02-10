Ο υπεύθυνος της Ρωσίας για τις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσε σήμερα ότι όλοι οι όροι του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν πρέπει να εκπληρωθούν πλήρως προτού τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, γεγονός που υποδηλώνει ότι η Μόσχα παίζει σκληρό παιχνίδι με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η «πολιτική λύση, όπως την οραματιζόμαστε, δεν μπορεί να επιτευχθεί διαφορετικά παρά μόνο με την πλήρη εφαρμογή των όσων διακήρυξε ο Πρόεδρος Πούτιν όταν μίλησε στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών τον Ιούνιο», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ σε ενημέρωση που έγινε στη Μόσχα στα αγγλικά.

«Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε και όσο πιο γρήγορα το καταλάβουν οι ΗΠΑ, η Βρετανία και οι άλλοι, τόσο το καλύτερο θα είναι και τόσο πιο κοντά θα είναι αυτή η επιθυμητή πολιτική λύση για όλους», δήλωσε ο Ριαμπκόφ.

Στην ομιλία που έκανε ο Πούτιν στις 14 Ιουνίου στο υπουργείο Εξωτερικών έθεσε τους εξής όρους: Η Ουκρανία πρέπει να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες της για το ΝΑΤΟ και να αποσύρει τα στρατεύματά της από το σύνολο του εδάφους των τεσσάρων ουκρανικών περιοχών που διεκδικεί και ελέγχει ως επί το πλείστον η Ρωσία.

Το Κίεβο, το οποίο θέλει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και να ανακτήσει τον έλεγχο των χαμένων εδαφών, αν μπορεί, είχε δηλώσει τότε ότι οι όροι αυτοί θα ισοδυναμούσαν με παράδοση.

Ο Ριαμπκόφ, διπλωμάτης καριέρας που εποπτεύει επίσης τον έλεγχο των εξοπλισμών, δήλωσε ότι η Ρωσία δεν βλέπει σημαντική αλλαγή στην προσέγγιση των ΗΠΑ στην Ουκρανία και προειδοποίησε ότι η Μόσχα δεν θα μιλήσει με τη γλώσσα των τελεσιγράφων.

«Χωρίς την επίλυση των προβλημάτων που ήταν οι βασικές αιτίες αυτού που συμβαίνει, δεν θα είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία», δήλωσε ο Ριαμπκόφ. «Επομένως, οι παραλλαγές και τα ημίμετρα δεν είναι ο δρόμος που είμαστε διατεθειμένοι να ακολουθήσουμε».

Η Μόσχα ελέγχει περίπου το 20% του εδάφους της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας, που προσαρτήθηκε το 2014, και τέσσερις περιοχές στην ανατολική και νότια Ουκρανία.

Παρόλο που η Ρωσία ισχυρίζεται ότι το σύνολο των τεσσάρων αυτών περιοχών αποτελεί εξ ολοκλήρου τμήμα της Ρωσίας, οι δυνάμεις της στο έδαφος ελέγχουν το 70-80% της επικράτειας τους, ενώ περίπου 26.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα εξακολουθούν να βρίσκονται υπό την κατοχή των ουκρανικών στρατευμάτων, σύμφωνα με στοιχεία από ανοιχτή πηγή στη γραμμή του μετώπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

