Τραγωδία στη Γουατεμάλα: Λεωφορείο έφυγε από την πορεία του και έπεσε από γέφυρα - Τουλάχιστον 51 νεκροί - Βίντεο

Εικόνες που ανήρτησε η πυροσβεστική υπηρεσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μέρος του λεωφορείου να έχει βυθιστεί - ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Γουατεμάλα: Λεωφορείο έφυγε από την πορεία του και έπεσε από γέφυρα - Τουλάχιστον 50 νεκροί

Πολύνεκρη τραγωδία σημειώθηκε τη Δευτέρα στη Γουατεμάλα. Λεωφορείο έπεσε από γέφυρα ενός αυτοκινητόδρομου στην Πόλη της Γουατεμάλας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 51 άνθρωποι και επιζώντες να εγκλωβιστούν στα συντρίμμια, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της πόλης.

«Υπάρχουν 51 πτώματα στο προσωρινό νεκροτομείο», είπε στους δημοσιογράφους ένας εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Διευκρίνισε ότι πρόκειται για 36 άνδρες και 15 γυναίκες.

Άλλος πυροσβέστης, ο Χοσέ Σαντίσο, είπε ότι διάφορες υπηρεσίες διάσωσης συντονίστηκαν και «βγάλαμε συνολικά 51 πτώματα» από τα συντρίμμια του λεωφορείου, στο οποίο επέβαιναν 75 άνθρωποι.

Το λεωφορείο εκτελούσε μια πολυσύχναστη διαδρομή προς και από την πόλη όταν έπεσε από ύψος περίπου 20 μέτρων από το Πουέντε Μπελίσε, μια γέφυρα σε αυτοκινητόδρομο που διέρχεται πάνω από έναν δρόμο και ένα ρυάκι.

Εικόνες που ανήρτησε η πυροσβεστική υπηρεσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μέρος του λεωφορείου να έχει βυθιστεί.

Ο πρόεδρος της Γουατεμάλας Μπερνάρντο Αρέβαλο κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος και ανέπτυξε τον στρατό της χώρας και την υπηρεσία καταστροφών προκειμένου να συνδράμει τις προσπάθειες απόκρισης.

«Εκφράζω την αλληλεγγύη μου στις οικογένειες των θυμάτων που ξύπνησαν σήμερα με αυτά τα θλιβερά νέα. Ο πόνος τους είναι (και) δικός μου πόνος», δήλωσε ο Αρέβαλο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν 75 άνθρωποι, εκτελούσε το δρομολόγιο από το Σαν Αγκουστίν προς το Ακασαγκουαστλάν στο διαμέρισμα Ελ Προγκρέσο, σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων από την Πόλη της Γουατεμάλας.

