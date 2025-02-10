Η Γενική Εισαγγελία της Άγκυρας διεξάγει έρευνα σχετικά με καταγγελίες περί εξαγοράς ψήφων στη διαδικασία εκλογής του προέδρου του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στο συνέδριο του κόμματος το 2023.

Την αφορμή για την εκκίνηση της εισαγγελικής έρευνας έδωσε και ο τέως πρόεδρος του CHP και ανθυποψήφιος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την προεδρία της χώρας, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ο οποίος σε δήλωσή του στο παρελθόν είχε αφήσει να εννοηθεί ότι «υπήρξε σκιά» στην εκλογή του νυν προέδρου του κόμματος, Οζγκιούρ Οζέλ, στο συνέδριο του κόμματος στις 4-5 Νοεμβρίου 2023. Ο ίδιος ο Κιλιτσντάρογλου ήταν υποψήφιος στο συνέδριο αυτό, που έγινε στη σκιά της ήττας του στις εκλογές που προηγήθηκαν, τον Μάιο της ίδιας χρονιάς.

Συγκεκριμένα ο Κιλιτσντάρογλου είπε τα εξής: «Απ' όσο γνωρίζω, ο Ερντογάν μίλησε για "σκιά" στο συνέδριο τέσσερις ή πέντε φορές. Σε αυτό το συνέδριο ήμουν ένας από τους υποψηφίους για την προεδρία. Τα αρμόδια όργανα του κόμματος ή ο κύριος πρόεδρος θα πρέπει να κάνουν μια πολύ σαφή δήλωση για το θέμα αυτό. "Ποιος είσαι εσύ που λες ότι το συνέδριο του CHP ήταν ύποπτο;". Στην πραγματικότητα εγώ δεν είμαι ο άμεσος αποδέκτης αυτής της ερώτησης. Ο άμεσος αποδέκτης είναι στην πραγματικότητα ο αξιότιμος πρόεδρος του κόμματος. Αν αυτό έχει ειπωθεί πέντε φορές και δεν έχει ακουστεί απάντηση, τότε δημιουργούνται πολλά ερωτήματα στο μυαλό ακόμη και των απλών πολιτών. Αυτό δεν είναι σωστό. Υπάρχει επίσης κάτι σε σχέση με το γεγονός ότι ο Ερντογάν συνεχώς επανέρχεται, γιατί το επαναλαμβάνει, θέλει να πάρει απάντηση; Οι φίλοι, συμπεριλαμβανομένης της ηγεσίας του κόμματος, πρέπει να δώσουν μια σαφή και ξεκάθαρη απάντηση».

Σε ομιλίες του στο παρελθόν με στόχο τον ηγέτη του CHP, Οζγκιούρ Οζέλ, ο πρόεδρος της χώρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ισχυρίστηκε ότι η εκλογή του στην ηγεσία του κόμματος είχε «σκιές» και υποστήριξε ότι το συνέδριο ήταν «ύποπτο», λέγοντας συγκεκριμένα ότι «απομάκρυναν τον κ. Κεμάλ από το κόμμα με ένα ύποπτο συνέδριο».

Ο Οζγκιούρ Οζέλ από την πλευρά του απάντησε στον Κιλιτσντάρογλου ότι εδώ και 14 χρόνια ο Ερντογάν λέει πράγματα που δεν έχουν συμβεί και για τα προηγούμενα συνέδρια του κόμματος. «Μήπως εμείς απαντήσαμε ποτέ; Μήπως ο κύριος Κεμάλ απάντησε ποτέ σε αυτά; Τι να απαντήσεις σε αυτά;» αναρωτήθηκε ο νυν πρόεδρος του CHP.

Σημειώνεται ότι ο Κιλιτσντάρογλου έχασε όλες τις εκλογές στις οποίες αναμετρήθηκε με τον Ερντογάν στα 13 χρόνια που ήταν πρόεδρος του CHP.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Γενική Εισαγγελία της Άγκυρας σημειώνεται ότι η σχετική έρευνα ξεκίνησε από τον Ιανουάριο του 2024, έπειτα από κοινοποίηση της αντίστοιχης Γενικής Εισαγγελίας της Προύσας, η οποία έγινε αποδέκτης καταγγελίας ότι στο συνέδριο του CHP έγινε εξαγορά ψήφων έναντι χρηματικού ανταλλάγματος.

Ως μάρτυρες κλήθηκαν να καταθέσουν ο Ακίφ Χαμζάτσεμπι, πρώην αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του CHP και ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ο οποίος, όπως έγινε γνωστό από τον δικηγόρο του, δεν θα πάει να καταθέσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.