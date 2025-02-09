Ανάμεικτο παραμένει το κλίμα γύρω από το μέλλον της συμφωνίας εκεχειρίας Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ μια ισραηλινή αντιπροσωπεία έφτασε σήμερα στην Ντόχα για τη συνέχιση των έμμεσων διαπραγματεύσεων για την επόμενη φάση εφαρμογής της συμφωνίας.

Ενώ ο ισραηλινός στρατός στο πλαίσιο της τήρησης όρων της συμφωνίας, αποχώρησε σήμερα από τον διάδρομο της Νετζαρίμ, ο οποίος κόβει τη Λωρίδα της Γάζας σε δύο μέρη, το βόρειο και το νότιο, ισραηλινές πηγές τόνισαν ότι η ισραηλινή αντιπροσωπεία που εστάλη στην Ντόχα, προς το παρόν, έχει εντολή να συζητήσει μόνο τεχνικά ζητήματα, αντί για μεγαλύτερα, όπως η διοίκηση της μεταπολεμικής Γάζας.

Το κλίμα έχει φορτιστεί από δηλώσεις, όπως την σοκαριστική πρόταση που έκανε την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου, που είπε οι ΗΠΑ να «πάρουν τον έλεγχο» της Λωρίδας της Γάζας, εκδιώχνοντας τους Παλαιστίνιους κατοίκους εκεί. Η πρόταση αυτή, εκτός από ορισμένους Ισραηλινούς αξιωματούχους, συνάντησε την κατηγορηματική καταδίκη της διεθνούς κοινότητας, με ορισμένους να καταγγέλουν ότι το σχέδιο αυτό ισοδυναμεί με «εθνοκάθαρση».

Μέλη της αμερικανικής κυβέρνησης και Αμερικανοί αξιωματούχοι φάνηκε τις επόμενες μέρες των δηλώσεων αυτών να υποβαθμίζουν την πρόταση αυτή Τραμπ, λέγοντας ότι οι Παλαιστίνιοι θα μπορούν να επιστρέψουν στη Λωρίδα της Γάζας μόλις καθαριστεί από μη εκραγέντα πυρομαχικά και ο ισοπεδωμένος από τον 16μηνο πόλεμο θύλακας, ξαναχτιστεί.

Το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας της κυβέρνησης Νετανιάχου αναμένεται να συζητήσει αυτό το σχέδιο του Τραμπ, καθώς και το δεύτερο στάδιο της κατάπαυσης του πυρός, μεθαύριο Τρίτη, δήλωσε μια πηγή από το γραφείο Νετανιάχου.

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για το επόμενο στάδιο της εκεχειρίας πρόκειται να ξεκινήσουν αυτή την εβδομάδα μετά την επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Νετανιάχου στις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα.

Η διάρκεια του πρώτου σταδίου της εκεχειρίας, που ξεκίνησε στις 19 Ιανουαρίου, ήταν έξι εβδομάδες και περιελάμβανε την απελευθέρωση από τη Χαμάς 33 Ισραηλινών ομήρων με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση περίπου 2.000 Παλαιστίνιων κρατουμένων από ισραηλινές φυλακές.

Χθες Σάββατο αφέθηκαν ελεύθεροι τρεις Ισραηλινοί και 183 Παλαιστίνιοι, όπως προέβλεπαν οι όροι της πρώτης φάσης της συμφωνίας αυτής. Ωστόσο, οι εικόνες των τριών ομήρων που απελευθερώθηκαν χθες, που εμφανίστηκαν χλωμοί και αδύναμοι μετά από 16 μήνες σε αιχμαλωσία στα χέρια της Χαμάς, συγκλόνισαν Ισραηλινούς.

Η δεύτερη από τις τρεις φάσεις είναι προγραμματισμένο να εστιάσει στην απελευθέρωση και των υπόλοιπων ομήρων και την αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας, τόνισε χθες Ισραηλινός αξιωματούχος σε ισραηλινά μμε.

Ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι σημείωσαν ωστόσο χθες στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Walla ότι τα μέλη της ισραηλινής αντιπροσωπείας στην Ντόχα, δεν θα έχουν εντολή από την ισραηλινή κυβέρνηση για να κάνουν επί της ουσίας διαπραγματεύσεις, αλλά η αποστολή τους γίνεται κυρίως ως μια κίνηση καλής θέλησης του Νετανιάχου προς την αμερικανική κυβέρνηση Τραμπ.

Σε άλλο τόνο σε βίντεο του χθες ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δεσμεύτηκε εκ νέου να συντρίψει τη Χαμάς και να εξασφαλίσει την επιστροφή όλων των υπόλοιπων Ισραηλινών ομήρων.

Το κλίμα βάρυνε και με έναν αστεϊσμό που φάνηκε να κάνει ο Νετανιάχου σε τηλεοπτική του συνέντευξη την περασμένη εβδομάδα, που είπε «σαουδαραβικό κράτος» αντί για «παλαιστινιακό κράτος» προτού διορθώσει τη διατύπωσή του. Ωστόσο, αραβικές χώρες καταδίκασαν έντονα αυτό του το γλωσσικό ολίσθημα, θεωρώντας ότι έγινε σκόπιμα.

Ο Μπάσεμ Ναΐμ, αξιωματούχος της Χαμάς, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι «θέτει σε κίνδυνο» τη συμφωνία εκεχειρίας, προειδοποιώντας για πιθανή κατάρρευση αυτής.

ΗΠΑ, Κατάρ και Αίγυπτος, μεσολαβήτριες χώρες για την κατάπαυση του πυρός, τονίζουν ωστόσο ότι η συμφωνία της 19ής Ιανουαρίου σε μεγάλο βαθμό τηρείται.

Νωρίς σήμερα το πρωί «ισραηλινές δυνάμεις διέλυσαν τις θέσεις τους και τα στρατιωτικά φυλάκια και απέσυραν τελείως τα θωρακισμένα τους από τον διάδρομο της Νετζαρίμ στον δρόμο Σαλαχεντίν --που συνδέει το νότιο με το βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού εδάφους-- επιτρέποντας στα οχήματα να κυκλοφορούν ελεύθερα στις δύο κατευθύνσεις», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικών της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Ισραηλινή πηγή ασφαλείας επιβεβαίωσε ότι ο στρατός εγκαταλείπει τις θέσεις του εκεί.

Πλήθος κόσμου εθεάθη να διασχίζει το διάδρομο, και η αστυνομική δύναμη που διευθύνεται από τη Χαμάς αναπτύχθηκε στην περιοχή για να διαχειριστεί τη ροή των Παλαιστινίων που περνούσαν.

Στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις της Χαμάς έχουν αυξήσει τη δημόσια παρουσία τους μετά την την κατάπαυση του πυρός, με αναλυτές να τονίζουν ότι αυτό γίνεται σκοπίμως για να σταλεί το μήνυμα ότι το παλαιστινιακό κίνημα δεν ηττήθηκε, παρά τους 16 μήνους πολέμου.

Iσραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν σήμερα τέσσερις αμάχους στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με αρχές του παλαιστινιακού θύλακα, ενώ ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στη Δυτική Όχθη είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο γυναικών, εκ των οποίων, μια έγκυο οκτών μηνών.

