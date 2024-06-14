Ο στρατός του Ισραήλ διεξάγει σήμερα βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, χωρίς καμιά ένδειξη προόδου των διαπραγματεύσεων για να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός και καθώς η κλιμάκωση της βίας στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου καλά κρατεί.

Τις πρώτες πρωινές ώρες αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για ισραηλινά πλήγματα σε διάφορους τομείς του παλαιστινιακού θυλάκου, ιδίως στο κεντρικό του τμήμα.

Στον Λίβανο, το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων (ANI) έκανε λόγο για άμαχη νεκρή και τουλάχιστον επτά τραυματίες σε βομβαρδισμό ισραηλινών μαχητικών κοντά στην Τύρο, στο νότιο τμήμα της χώρας, έπειτα από σειρά εκτοξεύσεων ρουκετών από τη Χεζμπολά εναντίον του βόρειου Ισραήλ.

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε χθες κατά τη σύνοδο κορυφής της G7 στην Ιταλία πως η Γαλλία, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θα εργαστούν, στο πλαίσιο «τριμερούς» σχήματος, για να εφαρμοστεί ο οδικός χάρτης που προτάθηκε από το Παρίσι για να να περιοριστούν οι εντάσεις στα σύνορα των δυο κρατών.

Το σχέδιο αυτό προβλέπει ιδίως την αμοιβαία αναστολή των εχθροπραξιών και να αποσυρθούν οι δυνάμεις αλ Ραντουάν, επίλεκτη μονάδα της Χεζμπολά, καθώς και άλλες ένοπλες οργανώσεις σε απόσταση δέκα χιλιομέτρων από τα σύνορα, σύμφωνα με αξιωματούχους στον Λίβανο.

Ωστόσο η Χεζμπολά που τις δύο τελευταίες ημέρες λέει πως εξαπέλυσε μαζικούς βομβαρδισμούς σε αντίποινα για τον θάνατο ανώτερου στελέχους της στρατιωτικής της πτέρυγας σε ισραηλινό βομβαρδισμό, αρνείται σε αυτό το στάδιο να δεσμευτεί σε διαπραγματεύσεις, όσο δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός με διάρκεια στη Γάζα.

Η πρόταση κατάπαυσης του πυρός που ανακοινώθηκε στα τέλη Μαΐου από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, τον κυριότερο σύμμαχο του Ισραήλ, δεν μοιάζει να έχει ούτε αυτό πιθανότητες να εφαρμοστεί, καθώς η ισραηλινή κυβέρνηση και η Χαμάς εμμένουν στις θέσεις τους.

«Σκοτωμοί και λιμός»

«Τι κερδίσαμε από αυτόν τον πόλεμο, πέρα από σκοτωμούς, καταστροφές, εξόντωση και λιμό;» ξεσπά η Ουμ Σάντι, 50χρονη Παλαιστίνια, τονίζοντας πως αυτό που θα ήθελε είναι η Χαμάς «να τερματίσει τον πόλεμο αμέσως, χωρίς να επιδιώξει να διατηρήσει τον έλεγχο και τη διακυβέρνηση στη Γάζα».

Καθώς οι ελπίδες πως θα κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός έχουν διαψευστεί επανειλημμένα, ορισμένοι κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας, όπως η Ουμ Σάντι, επικρίνουν το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα και ζητούν να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, καθώς όλος ο πληθυσμός του θυλάκου (περίπου 2,4 εκατ. άνθρωποι) είναι αντιμέτωπος με ανθρωπιστική καταστροφή και τον κίνδυνο λιμού, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Στην Ιερουσαλήμ, φοιτητές, κρατώντας φωτογραφίες ανθρώπων που απήχθησαν κατά την άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς στο Ισραήλ τον Οκτώβριο και πιστεύεται πως κρατούνται ακόμη όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, κάλεσαν κι αυτοί την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να τερματίσει τον πόλεμο και να κλείσει επιτέλους συμφωνία για να επαναπατριστούν οι όμηροι, διαδηλώνοντας μπροστά στην Κνέσετ, το ισραηλινό κοινοβούλιο.

Ο κ. Νετανιάχου όμως έχει πει άπειρες φορές πως ο πόλεμος θα συνεχιστεί ως την εξάλειψη της Χαμάς.

«Οδομαχίες»

Χθες Πέμπτη, πυρά πυροβολικού κι αεροπορικοί βομβαρδισμοί έπληξαν διάφορους τομείς, ειδικά τη Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου.

Ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς ανέφερε πως ενεπλάκη σε οδομαχίες στη δυτική Ράφα, όπου αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως άνοιξαν πυρ ελικόπτερα Απάτσι. Άλλοι έκαναν λόγο για νύχτα σκληρών εχθροπραξιών στην πόλη.

Το Ισραήλ παρουσιάζει τη χερσαία επιχείρηση που διεξάγει από την 7η Μαΐου στη Ράφα ως απόλυτα απαραίτητη για να εξαλειφθεί ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς, ωστόσο οι μάχες επαναλαμβάνονται τις τελευταίες εβδομάδες σε αρκετές άλλες περιοχές του θυλάκου, ιδίως στο κεντρικό του τμήμα, όπου η Πολιτική Προστασία ανακοίνωσε πως βρέθηκαν τρία πτώματα μέσα σε σπίτι που βομβαρδίστηκε.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, όταν ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς εξαπέλυσε έφοδο άνευ προηγουμένου στο νότιο Ισραήλ με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.194 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Άλλοι 251 άνθρωποι απήχθησαν, εκ των οποίων 116 εξακολουθούν να κρατούνται όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως 41 πιστεύεται πως είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Σε αντίποινα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, στις οποίες ως σήμερα έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 37.232 άνθρωποι —30 σε 24 ώρες—, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τα δεδομένα του υπουργείου Υγείας της Χαμάς. Η ισραηλινή πολιτική και στρατιωτική ηγεσία ορκίστηκε να αφανίσει το κίνημα, που χαρακτηρίζουν τρομοκρατική οργάνωση το Ισραήλ, οι ΗΠΑ και η ΕΕ.

«Το κυριότερο εμπόδιο»

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ προσπαθεί να εξασφαλίσει τη σύναψη συμφωνίας βάσει σχεδίου που παρουσιάστηκε την 31η Μαΐου από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και προβλέπει, στην πρώτη του φάση, «άμεση και πλήρη» κατάπαυση του πυρός για έξι εβδομάδες, απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από «πυκνοκατοικημένες περιοχές» της Λωρίδας της Γάζας κι απελευθέρωση ορισμένων ομήρων, ιδίως γυναικών και αρρώστων, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές και την είσοδο περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ο κ. Μπάιντεν παρουσίασε το σχέδιο αυτό ως ισραηλινή πρόταση. Όμως ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου το χαρακτήρισε ελλιπές και δεν παύει να διατρανώνει πως η κυβέρνησή του θα συνεχίσει τον πόλεμο ωσότου καταστραφεί η Χαμάς κι απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι.

Από την πλευρά της, η Χαμάς επέδωσε σε χώρες που μεσολαβούν (στην Αίγυπτο και στο Κατάρ) μια πρώτη απάντηση, το περιεχόμενο της οποίας δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα. Σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου ενήμερη σχετικά, ζήτησε «τροποποιήσεις» στην πρόταση όπως παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο Μπάιντεν, ιδίως «χρονοδιάγραμμα για τη μόνιμη κατάπαυση του πυρός και την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Λωρίδα της Γάζας». Η ισραηλινή κυβέρνηση απορρίπτει τις αξιώσεις αυτές.

Ο αμερικανός υπουργός Άντονι Μπλίνκεν είπε προχθές Τετάρτη στη Ντόχα, τελευταίο σταθμό της πολλοστής περιοδείας του στη Μέση Ανατολή από την 7η Οκτωβρίου, πως «κάποιες αλλαγές» που ζήτησε η Χαμάς είναι «εφαρμόσιμες», όμως «άλλες όχι».

Στο περιθώριο της συνόδου της G7 στην Ιταλία, ο κ. Μπάιντεν κατηγόρησε τη Χαμάς πως εμποδίζει τη σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. «Έκανα μια πρόταση που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας (του ΟΗΕ), από την G7, από τους Ισραηλινούς, και το κυριότερο εμπόδιο σε αυτό το στάδιο είναι η Χαμάς, που αρνείται να την υπογράψει, παρότι πρότεινε κάτι παρόμοιο», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

