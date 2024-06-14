Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι στη διάρκεια της νύχτας κατέρριψε 87 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα 70 από τα οποία είχαν στόχο την περιφέρεια του Ροστόφ (νότια Ρωσία) όπου βρίσκεται το γενικό επιτελείο της ρωσικής επιχείρησης στην Ουκρανία.

«Στη διάρκεια της νύχτας, εμποδίσθηκε απόπειρα του καθεστώτος του Κιέβου να πραγματοποιήσει τρομοκρατική επίθεση με εναέρια μη επανδρωμένα οχήματα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

«Συνολικά 87 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα καταρρίφθηκαν πάνω από ρωσικές περιφέρειες», διευκρίνισε το υπουργείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

