Εκρήξεις κοντά στην Ταμπρίζ

Δύο εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Ταμπρίζ του βορειοδυτικού Ιράν με διαφορά πέντε λεπτών, σύμφωνα με τοπικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν στην Ταμπρίζ με διαφορά πέντε λεπτών», αναφέρει η εφημερίδα Ham Mihan.

«Πυκνός καπνός φάνηκε γύρω από την Ταμπρίζ το πρωί της Τρίτης μετά την έκρηξη», ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Mehr, δημοσιεύοντας ένα βίντεο από την πόλη, η οποία βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 600 χιλιομέτρων από την Τεχεράνη και φιλοξενεί μια σημαντική αεροπορική βάση που έχει στοχοποιηθεί από το Ισραήλ τις τελευταίες ημέρες.

Εν τω μεταξύ, το Ιράν ισχυρίζεται ότι κατέστρεψε στρατηγικούς στόχους στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Διάφοροι τύποι drones, εξοπλισμένα με τη δυνατότητα πληγμάτων ακριβείας και στόχευσης, κατέστρεψαν στρατηγικές θέσεις του σιωνιστικού καθεστώτος στο Τελ Αβίβ και τη Χάιφα», δήλωσε ο στρατηγός Κιουμάρς Χεϊντάρι, διοικητής των χερσαίων δυνάμεων του ιρανικού στρατού, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Οι Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) ανέφεραν, από την πλευρά τους, ότι αναχαίτισαν περίπου 30 drones κατά τη διάρκεια της νύχτας,τα οποία πιθανότατα όλα εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων πολλών που καταρρίφθηκαν πριν φτάσουν στα σύνορα του Ισραήλ. Δεν υπήρξαν αναφορές για επιτυχημένες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.



Πηγή: skai.gr

