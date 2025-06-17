Γύρω στις είκοσι αραβικές και μουσουλμανικές χώρες, μεταξύ των οποίων το Κατάρ, το Ομάν, η Τουρκία και το Πακιστάν, ζήτησαν τη δημιουργία μιας «ζώνης χωρίς πυρηνικά όπλα» στη Μέση Ανατολή, κατά την τέταρτη χθες ημέρα της στρατιωτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε χθες, Δευτέρα, στη δημοσιότητα, οι υπογράφοντες υπογραμμίζουν «την επείγουσα ανάγκη να δημιουργηθεί μια ζώνη χωρίς πυρηνικά όπλα και άλλα όπλα μαζικής καταστροφής στη Μέση Ανατολή, η οποία θα εφαρμόζεται χωρίς εξαιρέσεις σε όλα τα κράτη της περιοχής».

Στα ισραηλινά πλήγματα έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 224 άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί πάνω από 1.000 από την Παρασκευή στο Ιράν, σύμφωνα με επίσημο απολογισμό που δόθηκε στη δημοσιότητα την Κυριακή.

Σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, στα ιρανικά πλήγματα στο Ισραήλ έχουν χάσει τη ζωή τους 24 άνθρωποι.

Μεταξύ αυτών που υπογράφουν τη δήλωση βρίσκονται το Κατάρ, το Ομάν, η Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος, η Τουρκία, το Σουδάν, η Σομαλία, η Μαυριτανία, η Αλγερία, η Λιβύη, το Κουβέιτ, το Ιράκ, η Ιορδανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Τσαντ, το Τζιμπουτί, οι Κομόρες, η Γκάμπια, όπως και το Πακιστάν, το οποίο δεν έχει υπογράψει τη Συνθήκη Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων (TNP) και είναι η μοναδική μουσουλμανική χώρα που διαθέτει πυρηνικό όπλο.

Το Ισραήλ δεν έχει αναγνωρίσει ποτέ επισήμως ότι διαθέτει πυρηνικό όπλο, αλλά θεωρείται ευρέως η μόνη πυρηνική δύναμη στη Μέση Ανατολή.

Το Ιράν διαψεύδει ότι θέλει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

