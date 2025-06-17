Πτήσεις που μετέφεραν ανθρώπους από το Ισραήλ έφτασαν στη Σλοβακία και την Τσεχική Δημοκρατία εν μέσω του πολέμου μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, ανακοίνωσαν οι αρχές την Τρίτη, καθιστώντας αυτές τις χώρες από τις πρώτες που έβγαλαν τους πολίτες τους από τη Μέση Ανατολή.

Οι σλοβακικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η πρώτη πτήση εκκένωσης με 73 επιβαίνοντας, μεταξύ των οποίων ήταν 25 Σλοβάκοι τουρίστες και πέντε μέλη οικογενειών Σλοβάκων διπλωματών που εργάζονται στο Τελ Αβίβ, έφτασε στην πρωτεύουσα Μπρατισλάβα αργά τη Δευτέρα.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιουράι Μπλάναρ δήλωσε ότι η Σλοβακία βοήθησε επίσης στην απομάκρυνση πολιτών άλλων χωρών της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, στην πτήση επέβαιαν επίσης 15 Πολωνοί, 14 Τσέχοι, εννέα Αυστριακοί, δύο Σλοβένοι, ένας Εσθονός, ένας Ισπανός και ένας Μαλαισιανός.

«Οι συνεργάτες μας επικοινωνούν μαζί μας και ετοιμάζουμε άλλη μία πτήση την Τρίτη, η οποία θα περιλαμβάνει πολίτες της Σλοβακικής Δημοκρατίας, καθώς και πολίτες της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Αυστρίας, της Ουγγαρίας, της Λετονίας και της Γαλλίας», δήλωσε ο Μπλάναρ.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πέτερ Σιγιάρτο δήλωσε ότι η Σλοβακία βοήθησε στην απομάκρυνση επτά Ούγγρων.

Από την πλευρά της, η υπουργός Άμυνας της Τσεχίας Γιάνα Τσερνόχοβα δήλωσε ότι μια πτήση με 66 άτομα που απομακρύνθηκαν από το Ισραήλ προσγειώθηκε κοντά στην Πράγα.

Η Πολωνία δήλωσε τη Δευτέρα ότι οργανώνει επίσης την απομάκρυνση περίπου 200 πολιτών της από το Ισραήλ μέσω Ιορδανίας.



