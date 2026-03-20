Ορατός είναι ο κίνδυνος για ένα νέο επίπεδο έντασης στη Μέση Ανατολή. Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει σχέδια για την κατάληψη ή τον ναυτικό αποκλεισμό του ιρανικού νησιού Χαργκ, ώστε να πιέσει την Τεχεράνη να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με την Axios που επικαλείται τέσσερις πηγές με γνώση του θέματος.



Ο Πρόεδρος Τραμπ δεν μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο, τουλάχιστον με τους δικούς του όρους, μέχρι να σπάσει τον ασφυκτικό κλοιό του Ιράν στη ναυτιλία μέσω του στενού. Στο μεταξύ, οι παγκόσμιες τιμές ενέργειας αυξάνονται ραγδαία.



Ωστόσο, μια επιχείρηση για την κατάληψη του νησιού, το οποίο βρίσκεται 15 μίλια ανοιχτά και επεξεργάζεται το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου του Ιράν, θα μπορούσε να θέσει τα αμερικανικά στρατεύματα πιο άμεσα στη γραμμή του πυρός.



Έτσι, μια τέτοια επιχείρηση θα ξεκινήσει μόνο αφού ο αμερικανικός στρατός διαβρώσει περαιτέρω την στρατιωτική ικανότητα του Ιράν γύρω από το Στενό του Ορμούζ.



«Χρειαζόμαστε περίπου ένα μήνα για να αποδυναμώσουμε περισσότερο τους Ιρανούς με επιθέσεις, να καταλάβουμε το νησί και στη συνέχεια να τους πιάσουμε από το λαιμό και να το χρησιμοποιήσουμε για διαπραγματεύσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά μια πηγή που γνωρίζει τον τρόπο σκέψης του Λευκού Οίκου.

Μια τέτοια επιχείρηση, εάν εγκριθεί, θα απαιτούσε επίσης περισσότερα στρατεύματα. Τρεις διαφορετικές μονάδες Πεζοναυτών βρίσκονται καθ' οδόν προς την περιοχή. Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο εξετάζουν το ενδεχόμενο να στείλουν σύντομα ακόμη περισσότερα στρατεύματα, δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.



«Θέλει ανοιχτό το Ορμούζ. Αν πρέπει να καταλάβει το νησί Χαργκ για να συμβεί αυτό, αυτό θα συμβεί. Αν αποφασίσει να κάνει παράκτια εισβολή, αυτό θα συμβεί. Αλλά αυτή η απόφαση δεν έχει ληφθεί», ξεκαθάρισε ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης μιλώντας στο Axios.



«Πάντα είχαμε στρατιώτες στο πεδίο σε συγκρούσεις υπό κάθε πρόεδρο, συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ. Ξέρω ότι αυτό (χερσαίες δυνάμεις) αποτελεί εμμονή για τα μέσα ενημέρωσης και καταλαβαίνω την πολιτική, αλλά ο πρόεδρος θα κάνει αυτό που είναι σωστό», δήλωσε ένας δεύτερος ανώτερος αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση.



Ο γερουσιαστής Τομ Κότον (Ρεπουμπλικανός) ο οποίος προεδρεύει της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας, δήλωσε ότι ο Τραμπ ήταν «συνετός» να μην αποκλείσει μια χερσαία εισβολή, αν και δεν έδωσε την απάντηση αν ο ίδιος ήταν υπέρ.



Ο Κότον υποστήριξε ότι το κλείσιμο του στενού ήταν μια πράξη απελπισίας από το Ιράν, αλλά υποστήριξε ότι ο Τραμπ είχε «βουνά από σχέδια» για αυτό το ενδεχόμενο.



Παρόλα αυτά, παρότι το νησί Χαργκ είναι κρίσιμο για την πετρελαϊκή βιομηχανία του Ιράν, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η κατάληψή του θα πείσει την Τεχεράνη να κάνει ειρήνη με τους όρους του Τραμπ.



Ο Υποναύαρχος (Ε.Α.) Μαρκ Μοντγκόμερι δήλωσε στο Axios ότι μια τέτοια αποστολή θα μπορούσε να εκθέσει τα αμερικανικά στρατεύματα σε έναν περιττό βαθμό κινδύνου, δεδομένου του αβέβαιου θετικού αποτελέσματος.



«Αν καταλάβουμε το νησί Χαργκ, θα κλείσουν την κάνουλα στην άλλη άκρη. Δεν είναι ότι ελέγχουμε την παραγωγή πετρελαίου τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Ο Μοντγκόμερι εξήγησε ότι ήταν πιο πιθανό μετά από περίπου δύο ακόμη εβδομάδες επιθέσεων για την υποβάθμιση των δυνατοτήτων του Ιράν, οι ΗΠΑ να στείλουν αντιτορπιλικά και αεροσκάφη στο στενό για να συνοδεύσουν τα δεξαμενόπλοια, ώστε να μην παρίσταται ανάγκη για εισβολή.



Ο Τραμπ ήθελε αρχικά να τερματίσει τον πόλεμο πριν από το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Κίνα στα τέλη Μαρτίου.



Η κρίση στο στενό τον ανάγκασε να αναβάλει αυτό το ταξίδι και να συνεχίσει τον πόλεμο περισσότερο από ό,τι είχε σχεδιάσει, ανέφεραν δύο πηγές με γνώση του θέματος.



Την περασμένη Παρασκευή, ο αμερικανικός στρατός διεξήγε μαζικές αεροπορικές επιδρομές σε δεκάδες στρατιωτικούς στόχους στο νησί.



Η επίθεση ήταν μια «προειδοποιητική βολή» για να πείσει τους Ιρανούς να ανοίξουν ξανά το στενό, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Αλλά ήταν επίσης ένα προπαρασκευαστικό βήμα για τη διάβρωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν στο νησί και την προετοιμασία των βάσεων για μια πιθανή χερσαία επιχείρηση.



«Μπορούμε να καταλάβουμε το νησί όποτε θέλουμε. Το αποκαλώ το μικρό νησί που βρίσκεται εκεί τόσο εντελώς απροστάτευτο. Έχουμε καταστρέψει τα πάντα εκτός από τους αγωγούς. Αφήσαμε τους αγωγούς επειδή η ανοικοδόμηση των αγωγών θα χρειαζόταν χρόνια», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη.



Ο Τραμπ δήλωσε επίσης στους δημοσιογράφους την Πέμπτη ότι «δεν στέλνει στρατεύματα πουθενά», ωστόσο πρόσθεσε: «Αν το έκανα, σίγουρα δεν θα σας το έλεγα».



Τρεις πηγές ανέφεραν πάντως ότι η κατάληψη του νησιού από χερσαία στρατεύματα εξετάζεται σοβαρά. Μια άλλη επιλογή είναι να επιβληθεί ναυτικός αποκλεισμός και να αποτραπεί η πρόσβαση των δεξαμενόπλοιων στο νησί.



Μια πηγή ανέφερε ότι είχαν ζητηθεί ακόμη και συμβουλές από δικηγόρους του Πενταγώνου για να παράσχουν απόψεις σχετικά με τη νομιμότητα τέτοιων πιθανών κινήσεων.



Εκτός από την εκστρατευτική δύναμη των 2.500 πεζοναυτών που θα φτάσει εντός των επομένων ημερών, δύο ακόμη μονάδες παρόμοιου μεγέθους κατευθύνονται επίσης στην περιοχή.



Πέραν αυτών, ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο συζητούν περαιτέρω ενισχύσεις, αλλά δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση. Το πρακτορεία Newsmax και Reuters ανέφεραν πρώτα τα σχέδια ενίσχυσης.



Μια πηγή προειδοποίησε ότι υπάρχουν πολλές πιθανές επιχειρήσεις για τους Πεζοναύτες πέρα από το νησί Χάργκ, όπως η εκκένωση του προσωπικού από τις πρεσβείες στην περιοχή εάν χρειαστεί.

Πηγή: skai.gr

