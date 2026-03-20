Οι νυχτερινές επιθέσεις συνεχίστηκαν καθώς ο πλανήτης έμπαινε στην 21η μέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με εκρήξεις να ακούγονται πάνω από την Ιερουσαλήμ και στην Τεχεράνη.



Η Σαουδική Αραβία και το Μπαχρέιν ανακοίνωσαν ότι έχουν αναχαιτίσει και καταστρέψει drones.



Ένας Ιρανός πολίτης δήλωσε στο BBC ότι φοβάται ότι «τίποτα δεν θα μείνει από το Ιράν εκτός από καμένη γη».



Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα ενεργήσει με «μηδενική αυτοσυγκράτηση» εάν υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις στις υποδομές της.



Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ «ενήργησε μόνο του» σε επιθέσεις στο κοίτασμα South Pars του Ιράν, τμήμα του μεγαλύτερου κοιτάσματος φυσικού αερίου στον κόσμο.



Η τιμή του φυσικού αερίου έχει αυξηθεί απότομα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη μετά από μια επίθεση στο ενεργειακό συγκρότημα Ras Laffan του Κατάρ, την οποία ο πρωθυπουργός του Κατάρ αποκαλεί «πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση από τους Ιρανούς».

Διαβάστε εδώ όλες τις εξελίξεις των προηγούμενων ωρών στη Μέση Ανατολή

