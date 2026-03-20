Πέθανε ο διάσημος ηθοποιός Τσακ Νόρις

Πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο διάσημος ηθοποιός Τσακ Νόρις. Ο Αμερικανός ηθοποιός, ο οποίος πρωταγωνίστησε σε πολύ μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες ταινιών δράσης, νοσηλευόταν από το πρωί της Πέμπτης σε νοσοκομείο στη Χαβάη.

Όπως ανέφεραν σε σχετική ανάρτηση, στο instagram οι συγγενείς του, ο διάσημος ηθοποιός και θρύλος των πολεμικών τεχνών «έφυγε γαλήνια, περιτριγυρισμένος από τους δικούς του ανθρώπους», ενώ η οικογένεια ζήτησε να διατηρηθούν ιδιωτικές οι λεπτομέρειες των συνθηκών του θανάτου του.

Η οικογένεια τον περιέγραψε ως έναν άνθρωπο με βαθιά πίστη, αφοσίωση και αγάπη για τους οικείους του, τονίζοντας πως, πέρα από τη δημόσια εικόνα του ως σύμβολο δύναμης, για εκείνους ήταν «η καρδιά της οικογένειας».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην αγάπη που δεχόταν από τους θαυμαστές του παγκοσμίως, τους οποίους ο ίδιος θεωρούσε φίλους, ενώ ευχαρίστησαν το κοινό για τη στήριξη, ειδικά κατά τη διάρκεια της πρόσφατης νοσηλείας του.

Η οικογένεια Νόρις ζήτησε, τέλος, σεβασμό στην ιδιωτικότητά της κατά τη διάρκεια του πένθους.

Aναλυτικά η ανακοίνωση

Με βαθιά θλίψη η οικογένειά μας ανακοινώνει τον αιφνίδιο θάνατο του αγαπημένου μας Τσακ Νόρις χθες το πρωί. Παρότι θα θέλαμε να μην αναφερθούμε στις λεπτομέρειες του θανάτου του,σας γνωστοποιούμε ότι ήταν περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του και έφυγε γαλήνια.

Για τον κόσμο, ήταν ένας θρυλικός καλλιτέχνης που πρωταγωνίστησε σε ταινίες δράσεις, ηθοποιός και σύμβολο δύναμης. Για εμάς, ήταν ένας αφοσιωμένος σύζυγος, στοργικός πατέρας και παππούς, ένας εξαιρετικός αδελφός και η «καρδιά» της οικογένειάς μας.

Έζησε τη ζωή του με πίστη, σκοπό και ακλόνητη αφοσίωση στους ανθρώπους που αγαπούσε. Μέσα από το έργο του, την πειθαρχία και την καλοσύνη του, ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα σε αμέτρητες ζωές.

Παρότι οι καρδιές μας είναι ραγισμένες, νιώθουμε βαθιά ευγνωμοσύνη για τη ζωή που έζησε και για τις αξέχαστες στιγμές που μοιραστήκαμε μαζί του. Η αγάπη και η στήριξη που έλαβε από τους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο σήμαιναν τα πάντα για εκείνον, και η οικογένειά μας είναι πραγματικά ευγνώμων. Για εκείνον, δεν ήσασταν απλώς θαυμαστές, αλλά φίλοι.

Γνωρίζουμε ότι πολλοί από εσάς είχατε ενημερωθεί για την πρόσφατη νοσηλεία του και σας ευχαριστούμε θερμά για τις προσευχές και τη στήριξή σας.

Καθώς πενθούμε αυτή την απώλεια, σας παρακαλούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητα της οικογένειάς μας.

Σας ευχαριστούμε που τον αγαπήσατε μαζί μας.

Με αγάπη,

Η οικογένεια Νόρις

Πηγή: skai.gr

