«Είστε δειλοί... θα το θυμόμαστε»: Σφοδρή επίθεση Τραμπ στο ΝΑΤΟ 

Σφοδρή επίθεση κατά των συμμάχων στο ΝΑΤΟ εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τους μάλιστα «δειλούς» για την άρνησή τους να συμμετάσχουν στον πόλεμο κατά του Ιράν.

Ολόκληρη η ανάρτηση Τραμπ:

Χωρίς τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ είναι μια «χάρτινη τίγρη»! Δεν ήθελαν να συμμετάσχουν στη μάχη για να σταματήσουν ένα πυρηνικά εξοπλισμένο Ιράν. Τώρα που αυτή η μάχη έχει κερδηθεί στρατιωτικά, με πολύ μικρό κίνδυνο για τους ίδιους, διαμαρτύρονται για τις υψηλές τιμές του πετρελαίου που αναγκάζονται να πληρώνουν, αλλά δεν θέλουν να βοηθήσουν στο άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, μια απλή στρατιωτική επιχείρηση που αποτελεί τον βασικό λόγο για τις υψηλές τιμές του πετρελαίου.

Τόσο εύκολο για αυτούς να το κάνουν, με τόσο μικρό ρίσκο. ΔΕΙΛΟΙ, και θα το ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.