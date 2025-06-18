WSJ: Το Ισραήλ ξεμένει από αμυντικά αναχαιτιστικά Arrow

Σοβαρή έλλειψη από αναχαιτιστικά Arrow έχει το Ισραήλ προκαλώντας ιδιαίτερη ανησυχία όπως αποκάλυψε Αμερικανός αξιωματούχος στη Wall Street Journal.

Συγκεκριμένα, το Ισραήλ έχει εξαντλήσει τα αμυντικά συστήματα αναχαίτισης Arrow, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για την ικανότητα της χώρας να αντιμετωπίσει τους βαλλιστικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς από το Ιράν, εάν η σύγκρουση δεν επιλυθεί σύντομα.

Οι ΗΠΑ γνωρίζουν τα προβλήματα χωρητικότητας εδώ και μήνες, δήλωσε ο αξιωματούχος, και η Ουάσινγκτον ενισχύει την άμυνα του Ισραήλ με συστήματα εδάφους, θαλάσσης και αέρος. Από την κλιμάκωση της σύγκρουσης τον Ιούνιο, το Πεντάγωνο έχει στείλει περισσότερα μέσα αντιπυραυλικής άμυνας στην περιοχή. Ωστόσο, έντονη είναι η ανησυχία και για τη διαθεσιμότητα αμερικανικών αναχαιτιστικών πυραύλων, τα οποία επίσης εξαντλούνται με ταχείς ρυθμούς.

«Ούτε οι ΗΠΑ ούτε οι Ισραηλινοί μπορούν να συνεχίσουν να κάθονται και να αναχαιτίζουν πυραύλους όλη μέρα», δήλωσε ο Τομ Καράκο, διευθυντής του Σχεδίου Πυραυλικής Άμυνας στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών. «Οι Ισραηλινοί και οι φίλοι τους πρέπει να κινηθούν με κάθε σκόπιμη βιασύνη για να κάνουν ό,τι χρειάζεται, επειδή δεν έχουμε την πολυτέλεια να καθόμαστε και να παίζουμε συνεχώς άμυνα».

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι: «Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις είναι προετοιμασμένες και έτοιμες να χειριστούν οποιοδήποτε σενάριο. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να σχολιάσουμε θέματα που σχετίζονται με τα πυρομαχικά».

