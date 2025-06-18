Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Οι Βρετανοί βουλευτές ενέκριναν με μεγάλη πλειοψηφία τροπολογία που αποποινικοποιεί τις αμβλώσεις στην Αγγλία και την Ουαλία, καταργώντας τη δυνατότητα δίωξης γυναικών που τερματίζουν την εγκυμοσύνη τους εκτός του προβλεπόμενου νομικού πλαισίου.

Η τροπολογία κατατέθηκε από τη βουλευτή των Εργατικών Τόνια Αντονιάτσι στο πλαίσιο του νομοσχεδίου για το Έγκλημα και την Αστυνόμευση, και παρέχει νομική προστασία στις γυναίκες που διακόπτουν την εγκυμοσύνη τους ακόμα και αν παραβιάζουν τους χρονικούς περιορισμούς, για παράδειγμα μετά τις 24 εβδομάδες κύησης. Ωστόσο, όσοι βοηθούν ή διευκολύνουν μια παράνομη άμβλωση, όπως γιατροί ή άλλοι επαγγελματίες υγείας, συνεχίζουν να υπόκεινται σε ποινικές κυρώσεις.

Ψηφίστηκε με 379 ψήφους υπέρ και 137 κατά.

Η ισχύουσα νομοθεσία στην Αγγλία και την Ουαλία ορίζει ότι οι αμβλώσεις επιτρέπονται έως τις πρώτες 24 εβδομάδες της εγκυμοσύνης και πέραν αυτού σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις, όπως εάν η ζωή της εγκυμονούσας βρίσκεται σε κίνδυνο. Οι γυναίκες μπορούν επίσης να λαμβάνουν φάρμακα στο σπίτι για να τερματίσουν την εγκυμοσύνη τους εφόσον δεν έχουν συμπληρωθεί 10 εβδομάδες.

Η Αντονιάτσι ανέδειξε την ανάγκη της αλλαγής παραθέτοντας περιπτώσεις όπως εκείνη της Νίκολα Πάκερ, η οποία συνελήφθη και ανακρίθηκε από την αστυνομία μετά από αποβολή στο σπίτι της, έχοντας λάβει ιατρικά εγκεκριμένα χάπια τερματισμού της εγκυμοσύνης στις 26 εβδομάδες. Η Πάρκερ είπε κατά τη διάρκεια της δίκης της, η οποία έλαβε χώρα μετά από περισσότερα από τέσσερα χρόνια αστυνομικής έρευνας, ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι ήταν έγκυος για περισσότερες από 10 εβδομάδες.

«Αυτές οι γυναίκες χρειάζονται φροντίδα και υποστήριξη, όχι ποινικοποίηση», δήλωσε η βουλευτής και πρόσθεσε ότι σχεδόν το 99% των αμβλώσεων συμβαίνουν πριν η εγκυμοσύνη φτάσει τις 20 εβδομάδες, αφήνοντας μόνο το 1% των γυναικών «σε απελπιστικές συνθήκες». Όπως εξήγησε η Αντονιάτσι, ο βικτωριανός αυτός νόμος ψηφίστηκε από ένα κοινοβούλιο που αποτελούνταν αποκλειστικά από άνδρες και εκλέγονταν μόνο από άνδρες, αλλά χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο εναντίον ευάλωτων γυναικών και κοριτσιών.

Αν και η τροπολογία δεν αλλάζει το ισχύον νομικό πλαίσιο σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες επιτρέπεται η άμβλωση, συμπεριλαμβανομένων των χρονικών ορίων, της τηλεϊατρικής, ή της απαίτησης έγκρισης από δύο γιατρούς, αφαιρεί την ποινική διάσταση από την απόφαση των γυναικών, ειδικά σε περιπτώσεις παρανόησης της διάρκειας της κύησης.

Έτυχε ευρείας στήριξης συμπεριλαμβανομένου του Βασιλικού Κολλεγίου Μαιευτήρων και Γυναικολόγων (RCOG). Η πρόεδρός του, καθηγήτρια Ράνι Θάκαρ, χαρακτήρισε την απόφαση «νίκη για τις γυναίκες και τα θεμελιώδη αναπαραγωγικά τους δικαιώματα».

Παράλληλα, απορρίφθηκε πρόταση της βουλευτού των Εργατικών Στέλα Κρίσι για πλήρη κατάργηση των διατάξεων του Νόμου περί Εγκλημάτων κατά του Ατόμου του 1861, που ποινικοποιεί τις αμβλώσεις. Η πρόταση αυτή, παρότι υποστηρίχθηκε από 108 βουλευτές, δεν τέθηκε καν σε ψηφοφορία, καθώς οργανώσεις όπως η BPAS τη θεώρησαν ακατάλληλη στρατηγικά για την επιδίωξη βαθιών και μακροπρόθεσμων αλλαγών.

Επίσης, απορρίφθηκε τροπολογία της Συντηρητικής σκιώδους υπουργού υγείας, Καρολάιν Τζόνσον, η οποία επιδίωκε την κατάργηση των αμβλώσεων μέσω τηλεϊατρικής, απαιτώντας από μια έγκυο γυναίκα να έχει προσωπική συνεδρία με φυσική παρουσία πριν της συνταγογραφηθεί φαρμακευτική αγωγή για τη διακοπή της εγκυμοσύνης της.

Η ψηφοφορία στη Βουλή των Κοινοτήτων χαρακτηρίστηκε ορόσημο από ακτιβίστριες και οργανώσεις. Η διευθύνουσα σύμβουλος της Βρετανικής Υπηρεσίας Συμβουλευτικής Εγκυμοσύνης (BPAS), Χάιντι Στιούαρτ, δήλωσε: «Αυτό είναι ένα ιστορικό βήμα για τα δικαιώματα των γυναικών. Δεν θα υπάρξουν άλλες γυναίκες που θα διώκονται επειδή απέβαλαν ή τερμάτισαν την εγκυμοσύνη τους υπό τραυματικές συνθήκες».

Ωστόσο, η Ένωση για την Προστασία του Αγέννητου Παιδιού (SPUC) εξέφρασε την έντονη αντίθεσή της, κάνοντας λόγο για μια «σοκαριστική» εξέλιξη. «Αν η τροπολογία γίνει νόμος, τότε καμία γυναίκα δεν θα θεωρείται ότι διαπράττει ποινικό αδίκημα, ακόμη και αν τερματίσει την εγκυμοσύνη λίγο πριν τον τοκετό», δήλωσε η υπεύθυνη δημόσιας πολιτικής της οργάνωσης, Αλίθεα Γουίλιαμς.

Η τροπολογία θα πρέπει να εγκριθεί και από τη Βουλή των Λόρδων για να ενσωματωθεί οριστικά στη νομοθεσία.



