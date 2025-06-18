Οι οικογένειες των Ρώσων διπλωματών εγκατέλειψαν το ισραηλινό έδαφος, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρεσβευτής της Ρωσίας στο Τελ Αβίβ Ανατόλι Βικτόροφ, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν.

«Πρακτικά όλες οι σύζυγοι και τα παιδιά των εργαζομένων της πρεσβείας» αναχώρησαν χθες, Τρίτη, μέσω της Αιγύπτου «για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους», δήλωσε ο Βικτόροφ μέσω της διαδικτυακής εκπομπής Soloviev.live.

Ο Βικτόροφ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η πρεσβεία της Ρωσίας να μεταφερθεί «σε ασφαλέστερη τοποθεσία χωρίς να εγκαταλείψει το Ισραήλ», ύστερα από μια έκτη νύχτα πληγμάτων μεταξύ Ισραηλινών και Ιρανών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

