Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οι οικογένειες των Ρώσων διπλωματών εγκατέλειψαν το Ισραήλ

«Πρακτικά όλες οι σύζυγοι και τα παιδιά των εργαζομένων της πρεσβείας» αναχώρησαν χθες, Τρίτη, μέσω της Αιγύπτου «για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους»

Έκρηξη στη Γάζα

Οι οικογένειες των Ρώσων διπλωματών εγκατέλειψαν το ισραηλινό έδαφος, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρεσβευτής της Ρωσίας στο Τελ Αβίβ Ανατόλι Βικτόροφ, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν.

«Πρακτικά όλες οι σύζυγοι και τα παιδιά των εργαζομένων της πρεσβείας» αναχώρησαν χθες, Τρίτη, μέσω της Αιγύπτου «για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους», δήλωσε ο Βικτόροφ μέσω της διαδικτυακής εκπομπής Soloviev.live.

Ο Βικτόροφ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η πρεσβεία της Ρωσίας να μεταφερθεί «σε ασφαλέστερη τοποθεσία χωρίς να εγκαταλείψει το Ισραήλ», ύστερα από μια έκτη νύχτα πληγμάτων μεταξύ Ισραηλινών και Ιρανών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισραήλ Ρωσία διπλωματία Τελ Αβίβ Κρίση στη Μέση Ανατολή Ιράν
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark