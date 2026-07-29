Ιράκ: Τουλάχιστον 20 νεκροί σε κοινά αμερικανο-σαουδαραβικά πλήγματα κατά φιλοϊρανικών δυνάμεων

Οι φιλοϊρανικές Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης (PMF ή Χασντ αλ Σάαμπι) του Ιράκ, ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον 20 μέλη τους σκοτώθηκαν και άλλα 32 τραυματίστηκαν έπειτα από συντονισμένες αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεών τους σε επτά επαρχίες του Ιράκ.



Η Χασντ αλ Σάαμπι, η οποία δημιουργήθηκε ως συμμαχία σιιτικών παραστρατιωτικών οργανώσεων και τα τελευταία χρόνια έχει ενταχθεί επίσημα στις ιρακινές ένοπλες δυνάμεις, χαρακτήρισε τις επιδρομές «κατάφωρη επίθεση» κατά επίσημων στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι ο απολογισμός ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στα σημεία που επλήγησαν.

Η θέση της Ουάσινγκτον και του Ριάντ

Από την πλευρά τους, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποιήθηκαν κοινά πλήγματα με τη Σαουδική Αραβία, υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν ένοπλες οργανώσεις που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, καθοδηγούνται από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC).

Το αμερικανικό Πεντάγωνο υποστηρίζει ότι οι οργανώσεις αυτές είχαν εμπλακεί ή προετοίμαζαν επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή, καθώς και εναντίον σαουδαραβικών ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Έκτακτη κινητοποίηση στη Βαγδάτη

Η κυβέρνηση του Ιράκ συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη ασφαλείας μετά τα πλήγματα, εκφράζοντας την ανησυχία της για τη συνεχιζόμενη μετατροπή του ιρακινού εδάφους σε πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ περιφερειακών και διεθνών δυνάμεων.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα, η Βαγδάτη επιδιώκει να αποτρέψει περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση, καθώς φοβάται ότι η χώρα κινδυνεύει να βρεθεί στο επίκεντρο μιας ευρύτερης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Νέα φάση της περιφερειακής κρίσης

Οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν σε μια περίοδο έντονης έντασης στην περιοχή, μετά τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους που αποδίδονται σε φιλοϊρανικές οργανώσεις και τις απαντήσεις των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η άμεση συμμετοχή της Σαουδικής Αραβίας στις επιχειρήσεις σηματοδοτεί περαιτέρω διεύρυνση της στρατιωτικής αντιπαράθεσης, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων επιθέσεων και αντιποίνων σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή



Πηγή: skai.gr

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