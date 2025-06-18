Ινδία: Τουλάχιστον 18 νεκροί από τις καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις των μουσώνων

Οι καταρρακτώδεις βροχές των μουσώνων έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 18 ανθρώπους από τη Δευτέρα στο Γκουτζαράτ, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση του βορειοδυτικού αυτού ινδικού κρατιδίου.
«Δεκαοκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ατυχήματα που σχετίζονται με τις βροχές και δεκάδες άλλοι που ζουν σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου διασώθηκαν», ανέφερε η κυβέρνηση σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες, Τρίτη, το βράδυ.
Swift & courageous Ops.@IndiaCoastGuard Station #Pipavav, in coordination with Marine Police, rescued 22 stranded personnel including women from a flooded #Gujarat Water Supply and Sewerage Board #GWSSB site near #Victor village, #Amreli. Amid tough weather & low visibility,… pic.twitter.com/ISXvpkh5sa
— Indian Coast Guard (@IndiaCoastGuard) June 18, 2025
Λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων που αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες, ο πρωθυπουργός του Γκουτζαράτ, Μπουπέντρα Πατέλ, επανεξέτασε τα μέτρα που έλαβαν οι αρχές.
Ο Επίτροπος υπεύθυνος για τις επιχειρήσεις διάσωσης στο Γκουτζαράτ, ο Άλοκ Κουμάρ Πάντεϊ, επιβεβαίωσε ότι οι 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ άλλων, αφού χτυπήθηκαν από κεραυνό ή παγιδεύτηκαν σε κτίρια που κατέρρευσαν.
Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις είναι συχνές στην Ινδία κατά την περίοδο των μουσώνων, η οποία διαρκεί από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η κλιματική αλλαγή καθιστά αυτά τα φαινόμενα πιο συχνά, έντονα και απρόβλεπτα.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.