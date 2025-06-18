Ινδία: Τουλάχιστον 18 νεκροί από τις καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις των μουσώνων

Οι καταρρακτώδεις βροχές των μουσώνων έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 18 ανθρώπους από τη Δευτέρα στο Γκουτζαράτ, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση του βορειοδυτικού αυτού ινδικού κρατιδίου.

«Δεκαοκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ατυχήματα που σχετίζονται με τις βροχές και δεκάδες άλλοι που ζουν σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου διασώθηκαν», ανέφερε η κυβέρνηση σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες, Τρίτη, το βράδυ.

Swift & courageous Ops.@IndiaCoastGuard Station #Pipavav, in coordination with Marine Police, rescued 22 stranded personnel including women from a flooded #Gujarat Water Supply and Sewerage Board #GWSSB site near #Victor village, #Amreli. Amid tough weather & low visibility,… pic.twitter.com/ISXvpkh5sa — Indian Coast Guard (@IndiaCoastGuard) June 18, 2025

Λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων που αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες, ο πρωθυπουργός του Γκουτζαράτ, Μπουπέντρα Πατέλ, επανεξέτασε τα μέτρα που έλαβαν οι αρχές.

Ο Επίτροπος υπεύθυνος για τις επιχειρήσεις διάσωσης στο Γκουτζαράτ, ο Άλοκ Κουμάρ Πάντεϊ, επιβεβαίωσε ότι οι 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ άλλων, αφού χτυπήθηκαν από κεραυνό ή παγιδεύτηκαν σε κτίρια που κατέρρευσαν.

Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις είναι συχνές στην Ινδία κατά την περίοδο των μουσώνων, η οποία διαρκεί από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η κλιματική αλλαγή καθιστά αυτά τα φαινόμενα πιο συχνά, έντονα και απρόβλεπτα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

