WSJ: Συνομιλίες ΗΠΑ-Ταλιμπάν για την επιστροφή στρατευμάτων στη βάση Μπαγκράμ

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τους Ταλιμπάν για την επαναφορά μιας μικρής αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη βάση Μπαγκράμ του Αφγανιστάν, ως σημείο εκκίνησης για αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Στο πλαίσιο της διπλωματικής προσπάθειας για εξομάλυνση των σχέσεων με τους Ταλιμπάν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι συνομιλίες, τις οποίες ηγείται ο ειδικός απεσταλμένος για την απελευθέρωση ομήρων, Άνταμ Μπέλερ, περιλαμβάνουν ενδεχόμενη ανταλλαγή κρατουμένων, μια πιθανή οικονομική συμφωνία και ένα σκέλος που αφορά την ασφάλεια.

Αμερικανοί αξιωματούχοι και οι Ταλιμπάν έχουν συζητήσει την πιθανότητα να επιτρέψουν στον αμερικανικό στρατό να χρησιμοποιεί την Μπαγκράμ ως «σημείο εκκίνησης» για αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις, δήλωσε ο αξιωματούχος. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την ανάπτυξη επανδρωμένων στρατιωτικών αεροσκαφών ή drones στην εκτεταμένη εγκατάσταση βόρεια της Καμπούλ, η οποία υπήρξε η μεγαλύτερη αμερικανική βάση στο Αφγανιστάν καθ’ όλη τη διάρκεια του 20ετούς πολέμου που έληξε το 2021.

Ανώτερος αξιωματούχος του αφγανικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Ζακίρ Τζαλαλί, απέρριψε την πιθανή επιστροφή αμερικανικών στρατευμάτων στο Αφγανιστάν με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, αν και άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο άλλων μορφών συνεργασίας.

«Το Αφγανιστάν και η Αμερική χρειάζεται να συνεργαστούν και μπορούν να έχουν οικονομικές και πολιτικές σχέσεις βασισμένες στον αμοιβαίο σεβασμό και το κοινό συμφέρον, χωρίς η Αμερική να έχει στρατιωτική παρουσία σε οποιοδήποτε μέρος του Αφγανιστάν», έγραψε ο Τζαλαλί. «Η στρατιωτική παρουσία δεν έγινε ποτέ αποδεκτή από τους Αφγανούς και αυτή η πιθανότητα απορρίφθηκε πλήρως κατά τις συνομιλίες και τη συμφωνία της Ντόχα, ωστόσο οι πόρτες για άλλες μορφές συνεργασίας παραμένουν ανοιχτές.»

Οι συνομιλίες βρίσκονται σε πολύ αρχικό στάδιο και δεν υπάρχει σχεδιασμός για άμεση μετακίνηση δυνάμεων στη βάση Μπάγκραμ, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στην WSJ.

Η επιστροφή αμερικανικών δυνάμεων θα αποτελούσε μια σημαντική στροφή στην εξωτερική πολιτική του Τραμπ, αλλά και αναδίπλωση των Ταλιμπάν, που πολέμησαν αδιάκοπα την αμερικανική στρατιωτική παρουσία κατά τη διάρκεια του πολέμου, εξαπολύοντας τακτικές επιθέσεις στη Μπαγκράμ και οι οποίοι διαφήμισαν την αποχώρηση των ΗΠΑ το 2021 ως τεράστια νίκη επί όσων περιέγραφαν ως ξένους κατακτητές.

Αν και ο Τραμπ έχει επικρίνει τον προκάτοχό του για τον τρόπο που χειρίστηκε την αποχώρηση, ήταν η δική του κυβέρνηση στην πρώτη του θητεία που κατέληξε στη συμφωνία με τους Ταλιμπάν για την αποχώρηση όλων των αμερικανικών στρατευμάτων από τη χώρα. Η συγκεκρινένη συμφωνία δεν προέβλεπε τη διατήρηση της Μπαγκράμ.

Το ενδιαφέρον του Τραμπ για τη Μπαγκράμ πυροδοτήθηκε αρχικά από ένα άρθρο γνώμης που είχε γράψει ο τότε βουλευτής Μάικ Γουόλτς στους Military Times το 2021, την περίοδο της αποχώρησης του προέδρου Μπάιντεν από το Αφγανιστάν. Στο άρθρο, με τίτλο «Γιατί το Αφγανιστάν είναι κρίσιμο στον αγώνα κατά της Κίνας, της Ρωσίας και του Ιράν», ο Γουόλτς ανέφερε τη Μπαγκράμ ως κρίσιμο στρατηγικό προγεφύρωμα για την ανάσχεση της Κίνας και του Ιράν.

«Η αεροπορική βάση της Μπαγκράμ παραμένει το μοναδικό στρατηγικό έδαφος-κλειδί στην “αυλή” τριών από τους τέσσερις παγκόσμιους ανταγωνιστές μας, της Κίνας, της Ρωσίας και του Ιράν και δεν έχουμε άλλες επιλογές στην περιοχή», έγραψε ο Γουόλτς.



