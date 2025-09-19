Οι ρωσικές αρχές φαίνεται να διεξάγουν μια συντονισμένη από το Κρεμλίνο εκστρατεία για να απειλήσουν τη Φινλανδία, μέλος του ΝΑΤΟ, με τον ίδιο τρόπο που έκαναν πριν από την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία, προειδοποίησε το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW).

Η εκτίμηση αντανακλά τις ευρύτερες ανησυχίες της Δύσης ότι η Ρωσία έχει φιλοδοξίες πέρα από την Ουκρανία και θα μπορούσε κάποια μέρα να προσπαθήσει να καταλάβει εδάφη από μέλος του ΝΑΤΟ, αν κρίνει ότι η συμμαχία δεν είναι διατεθειμένη ή ικανή να τηρήσει την υποχρέωσή της για συλλογική άμυνα, σύμφωνα με το άρθρο 5.

Η Ρωσία αρνείται ότι έχει τέτοιες εδαφικές φιλοδοξίες στην πρώην σοβιετική σφαίρα επιρροής ή ότι επιδιώκει σύγκρουση με το ΝΑΤΟ. Ωστόσο, το Κρεμλίνο έχει δηλώσει ότι το ΝΑΤΟ βρίσκεται «σε πόλεμο» με τη Ρωσία λόγω της σημαντικής βοήθειας που παρέχει στην Ουκρανία, η οποία εξακολουθεί να αποκρούει τη ρωσική εισβολή, σημειώνει το Newsweek.

«Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Κρεμλίνου έχουν εντείνει τις απειλές κατά της Φινλανδίας τις τελευταίες εβδομάδες, χρησιμοποιώντας γλώσσα που αντικατοπτρίζει τις ψευδείς δικαιολογίες του Κρεμλίνου για τις εισβολές του στην Ουκρανία», ανέφερε το think tank ISW με έδρα την Ουάσινγκτον.

Το ISW εξακολουθεί να εκτιμά ότι το σχέδιο που χρησιμοποιεί επί του παρόντος η Ρωσία για να απειλήσει το ΝΑΤΟ αντικατοπτρίζει το σχέδιο που είχε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν για να δημιουργήσει τις συνθήκες που δικαιολογούσαν την επιθετική της στάση έναντι της Ουκρανίας.

Η Φινλανδία στο στόχαστρο της Ρωσίας

Το ISW επεσήμανε πρόσφατες δηλώσεις σχετικά με τη Φινλανδία που έκαναν ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ο ειδικός απεσταλμένος Σεργκέι Ιβάνοφ και ο πρώτος αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Υποθέσεων της Κρατικής Δούμας, Αλεξέι Τσέπα.

Ο Λαβρόφ είχε δηλώσει στις 18 Σεπτεμβρίου ότι η «ουδέτερη βιτρίνα» της φινλανδικής κυβέρνησης «έχει ξεφλουδίσει» και ότι ο ρεβανσισμός «κυριολεκτικά αυξάνεται» στη χώρα, η οποία κήρυξε την ανεξαρτησία της από τη γειτονική Ρωσία το 1917.

Η Φινλανδία, η οποία προσχώρησε στο ΝΑΤΟ το 2023 ως απάντηση στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και στην αυξημένη απειλή του επεκτατισμού της Μόσχας, είχε επίσης αποκρούσει μια εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης το 1939.

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αναπληρωτής του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στο συμβούλιο ασφαλείας της χώρας, κατηγόρησε πρόσφατα τη Φινλανδία ότι προετοιμάζεται να επιτεθεί στη Ρωσία μετά την προσχώρησή της στο ΝΑΤΟ.

Το ΝΑΤΟ δεσμεύει τους συμμάχους του, σύμφωνα με το άρθρο 5 της συνθήκης του, σε συλλογική άμυνα σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης εναντίον οποιουδήποτε από τα μέλη του.

Η Εσθονία κατηγορεί τη Ρωσία για παραβίαση του εναερίου χώρου

Την Παρασκευή, η Εσθονία κατηγόρησε τη Ρωσία για παραβίαση του εναερίου χώρου της πάνω από τον Κόλπο της Φινλανδίας με τρία μαχητικά αεροσκάφη, τα οποία παρέμειναν στην περιοχή για 12 λεπτά πριν αποχωρήσουν.

«Η Ρωσία έχει ήδη παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Εσθονίας τέσσερις φορές φέτος, κάτι που από μόνο του είναι απαράδεκτο. Ωστόσο, η σημερινή εισβολή, στην οποία συμμετείχαν τρία μαχητικά αεροσκάφη που εισέβαλαν στον εναέριο χώρο μας, είναι άνευ προηγουμένου θρασύτητα», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, Margus Tsahkna.

«Η ολοένα και πιο εκτεταμένη δοκιμή των ορίων και η αυξανόμενη επιθετικότητα της Ρωσίας πρέπει να αντιμετωπιστούν με μια ταχεία αύξηση της πολιτικής και οικονομικής πίεσης», πρόσθεσε.

Η ρωσική κυβέρνηση δεν απάντησε αμέσως στην κατηγορία. Έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι οι ισχυρισμοί για παραβίαση του εναέριου χώρου των συμμάχων του ΝΑΤΟ από αεροσκάφη και drones της Ρωσίας στερούνται αποδεικτικών στοιχείων.

Παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας και της Ρουμανίας

Πριν από τα πιο πρόσφατα περιστατικά, είχε προηγηθεί η παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά drones.

Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη ενεργοποιήθηκαν νωρίς την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, για να διασφαλίσουν την ασφάλεια του εναέριου χώρου της Πολωνίας, μετά την προειδοποίηση της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας ότι ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, μέλους του ΝΑΤΟ.

Η διοίκηση επιχειρήσεων του πολωνικού γενικού επιτελείου της Πολωνίας σε ανάρτηση στο X ανέφερε ότι απογειώθηκαν εσπευσμένα μαχητικά της χώρας και συμμάχων της για να εγγυηθούν την ασφάλεια του εναέριου χώρου.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας χρησιμοποίησαν όπλα για να καταρρίψουν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εν μέσω επανειλημμένων παραβιάσεων του εναέριου χώρου της, κατά τη διάρκεια επιδρομής της Ρωσίας στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

Στις 13 Σεπτεμβρίου, η Ρουμανία ανακοίνωσε ότι ο εναέριος χώρος της παραβιάσθηκε από drones κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης κατά υποδομών στην Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

