Η ρωσική εισβολή στον εναέριο χώρο της Εσθονίας συνιστά μια απαράδεκτη νέα κίνηση αποσταθεροποίησης από την πλευρά της Μόσχας δήλωσε την Παρασκευή ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζητώντας εκ νέου την ανάληψη ισχυρής δράσης απέναντι στο Κρεμλίνο.

«Ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη παραβίασαν για άλλη μια φορά τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ - αυτή τη φορά πάνω από την Εσθονία. Εξοργιστικό. Η αποσταθεροποιητική δραστηριότητα της Ρωσίας επεκτείνεται σε νέες χώρες και κατευθύνσεις. Χρησιμοποιούν κάθε εργαλείο: από παρεμβάσεις σε πολιτικές διαδικασίες, όπως στη Ρουμανία και τη Μολδαβία, έως παραβιάσεις του εναέριου χώρου, όπως στην Πολωνία, τη Ρουμανία και τώρα στην Εσθονία», έγραψε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Δεν πρόκειται για ατυχήματα. Πρόκειται για μια συστηματική ρωσική εκστρατεία που στρέφεται εναντίον της Ευρώπης, εναντίον του ΝΑΤΟ, εναντίον της Δύσης. Και απαιτεί συστημική απάντηση. Απαιτείται ισχυρή δράση - τόσο συλλογικά όσο και μεμονωμένα από κάθε χώρα».

Συνεχίζοντας ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι «ο πόνος της Ρωσίας από την πίεση του κόσμου πρέπει να ενταθεί, πρώτα και κύρια μέσω της οικονομίας της, και αυτό διασφαλίζεται καλύτερα μέσω κυρώσεων. Ταυτόχρονα, οι πολεμικές απώλειες της Ρωσίας πρέπει να συνεχίσουν να αυξάνονται, κάτι που επιτυγχάνεται καλύτερα με έναν ισχυρό ουκρανικό στρατό».

Κλείνοντας την ανάρτησή του ο Ζελένσκι ευχαρίστησε όλους όσους βοηθούν τη χώρα του: την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ομάδα των Επτά, προσθέτοντας ότι «απαιτείται ισχυρή δράση από όλους».

Russian military aircraft once again violated NATO airspace—this time over Estonia. Outrageous. Russia’s destabilizing activity is expanding into new countries and directions. They use every tool: from interference in political processes, as in Romania and Moldova, to violations… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 19, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.