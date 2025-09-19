Συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν στις 25 Σεπτεμβρίου: «Θα συζητήσουμε και για τα F-35»

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα φιλοξενήσει τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου και ότι αναμένει να συνάψουν εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες.

«Εργαζόμαστε σε πολλές εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες με τον πρόεδρο, όπως μια μεγάλης κλίμακας αγοράς αεροσκαφών Boeing, μια σημαντική συμφωνία για τα F-16 και τη συνέχιση των συνομιλιών για τα F-35, που αναμένουμε να ολοκληρωθούν θετικά», έγραψε στο Truth Social.

Ο Ερντογάν είχε επισκεφθεί τελευταία φορά τον Λευκό Οίκο το 2019, κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, με τον οποίο από τότε διατηρεί μια σχέση με σκαμπανεβάσματα.

Παρά τους στενούς προσωπικούς δεσμούς των δύο ηγετών, την περίοδο 2017–2021 οι διμερείς σχέσεις από το 2019 δοκιμάζονται λόγω των διαφορών τους στο ζήτημα των Κούρδων στη Συρία, αλλά και της στενής σχέσης της Άγκυρας με τη Μόσχα με την απόκτηση των S-400.

Η Τουρκία εξόργισε την κυβέρνηση Τραμπ το 2019 αγοράζοντας τα ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα S-400. Σε απάντηση, η Ουάσινγκτον ακύρωσε την προγραμματισμένη πώληση μαχητικών F-35 στην Άγκυρα και την απέκλεισε από το κοινό πρόγραμμα παραγωγής των αεροσκαφών.

Στη συνέχεια, η Τουρκία συμφώνησε στην αγορά μαχητικών F-16.



Πηγή: skai.gr

