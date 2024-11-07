Μία από τις υποσχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου ήταν να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία έως την ορκωμοσία του με του συνεργάτες του, όπως αναφέρει η Wall Street Journal, να έχουν καταθέσει ήδη τις προτάσεις τους επί του ζητήματος.

Μία από τις προτάσεις που εξετάζει το επιτελείο Τραμπ, σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο, περιλαμβάνει την καθυστέρηση της ένταξης του Κιέβου στο ΝΑΤΟ για τουλάχιστον 20 χρόνια με αντάλλαγμα να συνεχίσει η Ουάσινγκτον να προμηθεύει την Ουκρανία με όπλα.

Παράλληλα, και σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, το σχέδιο θα προβλέπει την παγίωση της πρώτης γραμμής όπως είναι σήμερα και τη δημιουργία μιας αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης στα ανατολικά.

Η Ρωσία καταλαμβάνει επί του παρόντος περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους στο νότο και στα ανατολικά και συνεχίζει σταθερά να απωθεί τον ουκρανικό στρατό.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές ποιος θα εποπτεύει την αποστρατικοποιημένη ζώνη μήκους 1.300 χιλιομέτρων, με την WSJ να αναφέρει ότι η Ουάσιγκτον θα απαιτούσε από τους Ευρωπαίους συμμάχους να στείλουν δικά τους στρατεύματα.

Αυτή η πρόταση είναι μόνο μία από κάποιες που έχει επεξεργαστεί η ομάδα του Τραμπ ενώ η τελική απόφαση θα ληφθεί από τον εκλεγμένο πρόεδρο.

Δύο από τους συμβούλους του Τραμπ, ο απόστρατος στρατηγός Κιθ Κέλογκ και ο Φρέντ Φλέιτζ, πρότειναν τον Ιούνιο να σταματήσει η στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, εκτός εάν συμφωνήσει να διεξαγάγει ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία.

Την ίδια στιγμή, ο Κέλογκ είπε ότι το σχέδιο θα περιλαμβάνει πρόσθετες προειδοποιήσεις προς τη Ρωσία ότι οι ΗΠΑ θα αυξήσουν τη στρατιωτική τους υποστήριξη προς την Ουκρανία εάν αρνηθεί τους όρους της κατάπαυσης του πυρός.

Ο Φλάιτζ είπε ότι ο Τραμπ αντέδρασε θετικά στο σχέδιο, αλλά πρόσθεσε ότι «δεν ισχυρίζομαι ότι συμφώνησε με αυτό ή ότι συμφωνούσε με κάθε λέξη του».

Σημειώνεται ότι η Ουκρανία υπέβαλε αίτημα για ένταξη στο ΝΑΤΟ το 2022, αλλά δεν έχει λάβει πρόσκληση.

Τόσο το Κίεβο όσο και η Μόσχα έχουν δηλώσει ότι δεν θα ήταν δυνατό να τερματιστεί ο πόλεμος εντός 24 ωρών, όπως ισχυρίζεται ο Τραμπ. Η Ουκρανία είναι ανένδοτη στο ζήτημα της αναγνώρισης των υπό ρωσικής κατοχής εδαφών της.



