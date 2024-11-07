Η σαρωτική νίκη του Ντόναλντ Τραμπ αναζωπύρωσε τους φόβους ότι στη δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο θα εκδηλώσει στο έπακρο τα αυταρχικά του ένστικτα.

Όταν επιστρέψει στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ως ένας από τους πιο ισχυρούς προέδρους στην ιστορία, θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί τις ασφαλιστικές δικλείδες που είχε δημιουργήσει στην πρώτη του θητεία.

Ο Τραμπ έχει τεράστια εξουσία και θα επιδιώξει να αποτρέψει τους συνταγματικούς ελέγχους, αναφέρει σε ανάλυση του το CNN . Δεν χρειάζεται κάποιος να μπορεί να προβλέπει το μέλλον για να το μαντέψει. Βάσει της προηγούμενης συμπεριφοράς του, της επιχειρηματικής και πολιτικής σταδιοδρομίας του, είναι σίγουρο ότι θα επιδιώξει να εξαλείψει όλους τους περιορισμούς και τα εμπόδια.

Για παράδειγμα, έχει συντρίψει την αντιπολίτευση στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και έχει εκδιώξει πολιτικούς που αντιτίθενται στο μότο του «Κάνε την Αμερική Μεγάλη Ξανά» (Make America Great Again).

Κανένας άλλος πρόεδρος δεν έχει αναλάβει καθήκοντα οπλισμένος με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που να του παρέχει σημαντική ασυλία.

Η απόφαση προέκυψε από μια συντηρητική δικαστική πλειοψηφία, που διαμορφώθηκε από τον Τραμπ στην πρώτη του θητεία και την οποία πολλοί νομικοί παρατηρητές βλέπουν τώρα ως μια σφραγίδα στις μελλοντικές αρπαγές εξουσίας.

Πώς ο Ντόναλντ Τραμπ ολοκλήρωσε μια ιστορική πολιτική επιστροφή

«Η Αμερική μας έδωσε μια άνευ προηγουμένου και ισχυρή εντολή», είπε ο πρώην και ταυτόχρονα επερχόμενος πρόεδρος στο πάρτι νίκης του στο Mar-a-Lago νωρίς την Τετάρτη.

Αρνήθηκε ωστόσο ότι θέλει αυταρχική εξουσία, λέγοντας ότι ο ισχυρισμός του ότι θα ήταν δικτάτορας την πρώτη μέρα είναι ένα αστείο και ότι είναι ο σωτήρας της δημοκρατίας.

Ωστόσο, εκατομμύρια Αμερικανοί επέλεξαν τον Τραμπ μετά την ακραία τελική επιχειρηματολογία του, μεταξύ των οποίων είναι και η μεγαλύτερη επιχείρηση απέλασης στην ιστορία των ΗΠΑ.

Αγνοώντας τις νομικές προσπάθειες να λογοδοτήσει

Η προθυμία του Τραμπ να ασκήσει ανεξέλεγκτη εκτελεστική εξουσία διευκολύνεται και από την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για ασυλία.

Στην πρώτη θητεία του Τραμπ, ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι εμπόδισαν μερικές φορές την ατζέντα του. Ο αείμνηστος γερουσιαστής της Αριζόνα Τζον Μακέιν, για παράδειγμα, απέτρεψε μια προσπάθεια ανατροπής βασικών διατάξεων του νόμου.

Πρώην νομοθέτης του Ιλινόις στην τηλεοπτική εκπομπή Dana Bash του CNN είπε χθες ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα δε θα μπορέσει να μετριάσει τον Τραμπ. «Στα χαρτιά, είναι πραγματικό πράγμα, στην πράξη όχι» και πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ να πει κάτι και οι Ρεπουμπλικάνοι στη Βουλή να τον εμποδίσουν».

Δικαιοσύνη...

Λίγες ώρες μετά την εκλογική νίκη ο ειδικός εισαγγελέας Τζακ Σμιθ μιλούσε ήδη με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τον τερματισμό δύο ομοσπονδιακών διώξεων εναντίον του Τραμπ. Αφορούν τις προσπάθειές του να ανατρέψει το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020 και τα απόρρητα έγγραφα που είχαν βρεθεί στο γραφείο του. Και τεράστιες αμφιβολίες υπάρχουν επίσης σχετικά με την εκκρεμή καταδίκη του Τραμπ για την υπόθεση χρηματισμού της πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς.

Χαρακτηριστική είναι η φράση του Corey Brettschneider, καθηγητή πολιτικής στο Brown University και συγγραφέα: «Τι γίνεται αν ένας κακός άνθρωπος ή ακόμα και ένας εγκληματίας πρόεδρος μπει στο Οβάλ Γραφείο; Επειδή υποθέτουν ότι είναι ενάρετο άτομο, θεωρούν ότι είναι και αρκετά αδύναμο». Τώρα που η Αμερική έχει έναν καταδικασμένο εγκληματία ως εκλεγμένο πρόεδρό της - και έναν που έχει τεράστιες φιλοδοξίες - αυτό δεν είναι πια υπόθεση.

Οι... φίλοι του

Έχει επαινέσει συχνά ξένους αυταρχικούς ηγέτες όπως ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος Σι Τζινπίνγκ. Θαυμάζει την κυριαρχία του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν. «Μερικοί άνθρωποι δεν τον συμπαθούν επειδή είναι πολύ δυνατός. Είναι καλό να έχεις έναν ισχυρό άνδρα στην κεφαλή μιας χώρας», έλεγε ο Τραμπ σε συγκέντρωση στο Νιου Χάμσαϊρ τον Ιανουάριο.

Η αντίληψη του Τραμπ για την προεδρία συμπυκνώθηκε στη δήλωσή του τον Ιούλιο του 2019 ότι το Σύνταγμα του έδωσε αδάμαστη εξουσία. «Έχω ένα Άρθρο II, όπου έχω το δικαίωμα να κάνω ό,τι θέλω ως πρόεδρος», είπε. Το άρθρο II καθορίζει τα καθήκοντα της προεδρίας, αλλά δεν προτείνει, τουλάχιστον σε συμβατικές ερμηνείες, γενική εκτελεστική εξουσία.

Θα χρειαστεί χρόνος για να χαλιναγωγηθεί ο Τραμπ

Η αυτοσυγκράτηση είναι μια έννοια ξένη στον Τραμπ. Αυτό δεν είναι μόνο ένα προσωπικό χαρακτηριστικό. Μια τέτοια συμπεριφορά ευνοείται και από τους εκατομμύρια ψηφοφόρους που ενέκριναν την υπόσχεσή του να αλλάξει ένα κυβερνητικό σύστημα που πιστεύουν ότι απέτυχε.

Ο πιο αποτελεσματικός σφιγκτήρας στη μελλοντική εξουσία του Τραμπ θα ήταν η πλειοψηφία της Δημοκρατικής Βουλής, η οποία θα μπορούσε να αμφισβητήσει τον νέο Λευκό Οίκο με την εξουσία εποπτείας.

Μετά είναι τα δικαστήρια. Ομάδες ακτιβιστών είναι βέβαιο ότι θα καταθέσουν υποθέσεις κατά των μεταναστευτικών κινήσεων του Τραμπ, όπως συνέβη με την απαγόρευση ταξιδιών από ορισμένα μουσουλμανικά έθνη στην πρώτη του θητεία. Τέτοιοι ελιγμοί μπορούν να δεσμεύσουν έναν πρόεδρο για μήνες - αν και τα πλήθη των δικαστών που διορίστηκαν από τον Τραμπ και η συντηρητική πλειοψηφία του Ανωτάτου Δικαστηρίου μπορεί να δώσουν ελευθέρας στην κυβέρνηση.

Εν τω μεταξύ, οι προσπάθειες δίωξης των πολιτικών εχθρών του Τραμπ, θα μπορούσαν θεωρητικά να φέρουν μαζικές παραιτήσεις του προσωπικού του υπουργείου Δικαιοσύνης. Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο η νέα κυβέρνηση μπορεί να αναπτύξει σχέδια για απόλυση ολόκληρων κλιμακίων της δημόσιας υπηρεσίας για να εξασφαλίσει την απόλυτη πίστη στον νέο πρόεδρο.

Και ο πρώην πρόεδρος είναι απίθανο να κάνει το λάθος της πρώτης θητείας του να διορίσει αξιωματούχους που τον αντιμετωπίζουν – όπως ο πρώην αρχηγός του επιτελείου Τζον Κέλι και ο πρώην υπουργός Άμυνας Μαρκ Έσπερ.

Πηγή: skai.gr

