Ο υπουργός Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ (Πράσινοι) υπερασπίστηκε την απόφαση του καγκελάριου Όλαφ Σολτς να μη ζητήσει άμεσα ψήφο εμπιστοσύνης και να συνεχίσει να φέρνει στην Bundestag νομοσχέδια προς ψήφιση.

«Η κυβέρνηση δεν είναι υπηρεσιακή. Εξακολουθεί να λειτουργεί και έχει πολλά σχέδια. Μέρος της δουλειάς του υπουργού είναι να συνεχίσει να αναπτύσσει νέους νόμους και να τους φέρνει στο κοινοβούλιο, ακόμη και αν η κυβέρνηση δεν έχει πλέον πλειοψηφία», δήλωσε ο κ. Χάμπεκ, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο υπουργός Οικονομίας επαίνεσε τον υπουργό Μεταφορών Φόλκερ Βίσινγκ για την απόφασή του να παραμείνει στην κυβέρνηση παρότι το FDP απέσυρε όλους τους υπουργούς του. «Βρίσκω εντυπωσιακό το γεγονός ότι βάζει το υπουργείο πάνω από το κόμμα. Τον τιμώ για αυτό και προσβλέπω στην περαιτέρω συνεργασία μας», πρόσθεσε.

Ο Ρόμπερτ Χάμπεκ επανέλαβε ότι η διάλυση του συνασπισμού θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί και κάλεσε τους πολίτες να μην κοιτάζουν πίσω. «Όλοι έβλεπαν ότι δεν κάναμε ο ένας τη ζωή του άλλου εύκολη», παραδέχθηκε και υπογράμμισε την ανάγκη να αντιμετωπιστούν τώρα με σοβαρότητα τα προβλήματα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

