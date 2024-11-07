Πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, απαντώντας σε ερώτηση αν θα υπάρξουν προβλήματα ή όχι με την προμήθεια των μαχητικών F-16 από την Τουρκία μετά τις εκλογές στις ΗΠΑ, δήλωσαν ότι στο θέμα αυτό έχουν υπογραφεί συμβόλαια και η διαδικασία συνεχίζεται με θετικό τρόπο.

«Παρά τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά καιρούς, οι σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ βασίζονται σε κοινές αξίες και συμφέροντα. Οι χώρες μας είναι τα δύο σημαντικότερα μέλη του ΝΑΤΟ, του κυρίαρχου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, που έχει πίσω του 75 χρόνια. Πιστεύουμε ότι οι σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ θα συνεχίσουν να εξελίσσονται στη βάση της στρατηγικής συμμαχίας, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των αμερικανικών εκλογών» ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Σε ερωτήσεις σχετικά με το αν θα αποσυρθούν ή όχι τα αμερικανικά στρατεύματα από το Ιράκ και τη Συρία μετά τις αμερικανικές εκλογές, οι προαναφερθείσες τουρκικές πηγές δήλωσαν: «Παρακολουθούμε από κοντά όλες τις εξελίξεις σχετικά με την άμυνα και την ασφάλεια στην περιοχή μας και λαμβάνουμε ανάλογα μέτρα. Οι ΗΠΑ είχαν αποφασίσει και προηγουμένως να αποσυρθούν από τη Συρία, αλλά αυτό δεν συνέβη στην πράξη. Θα πρέπει να δούμε τις πράξεις και όχι τα λόγια. Αυτό που περιμένουμε από τις φιλικές και συμμαχικές χώρες είναι να σταματήσουν τη βοήθεια και την υποστήριξη προς την τρομοκρατική οργάνωση PKK/YPG/SDF και να παράσχουν ειλικρινή υποστήριξη στον αγώνα μας κατά της τρομοκρατίας».

Η Ουάσινγκτον με τη στρατιωτική της παρουσία στη Συρία, στηρίζει τους Κούρδους στα ανατολικά του Ευφράτη. Η Τουρκία αντιμετωπίζει ως απειλή για τη δική της εδαφική ακεραιότητα την προοπτική δημιουργίας μίας κουρδικής οντότητας -πολλώ δε μάλλον κράτους- στη βόρεια Συρία, ακριβώς δίπλα από τα σύνορα της. Οι Κούρδοι της Συρίας για την Τουρκία είναι το «ίδιο και το αυτό» με το ΡΚΚ, που επί 40 χρόνια επιδίδεται σε ένοπλες επιθέσεις εις βάρος της.

Κατά τη συνήθη πρακτική, την εβδομαδιαία ενημέρωση του Τύπου από τον εκπρόσωπο του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, αρχιπλοίαρχο Ζεκί Άκτουρκ, ακολουθούν ρεπορτάζ που αποδίδονται σε απαντήσεις «πηγών» σε δημοσιογραφικές ερωτήσεις στο πλαίσιο της ίδιας ενημέρωσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

