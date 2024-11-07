Στην Ιταλία η κυβέρνηση υπέγραψε την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης των εργαζομένων σε υπουργεία και δημόσιους οργανισμούς. Πρόκειται, συνολικά, για 193.851 υπαλλήλους και η συμφωνία προβλέπει μεικτή μηνιαία αύξηση η οποία -κατά μέσο όρο- προσδιορίζεται στα 165,85 ευρώ.

Πρέπει να σημειωθεί ότι την συγκεκριμένη ανανέωση της συλλογικής σύμβασης υπέγραψε το ιταλικό συνδικάτο Cisl, ενώ οι δυο άλλες μεγάλες συνδικαλιστικές οργανώσεις της χώρας, Cgil και Uil, αρνήθηκαν να συναινέσουν διότι θεωρούν ότι δεν ικανοποιούνται βασικά αιτήματά τους. Στην όλη συμφωνία, υπάρχουν δυο κύριες καινοτομίες. Η εξ αποστάσεως εργασία θα μπορεί, στο εξής, να ξεπερνά και το 50% του συνολικού ωραρίου εργασίας, με παροχή «κουπονιών γεύματος» και σε όσους υπαλλήλους εργάζονται από το σπίτι.

Παράλληλα θα εισαχθεί, αρχικά με πειραματική εφαρμογή, η τετραήμερη εβδομάδα εργασίας, υπό τον όρο ότι το σύνολο των ωρών δεν πρόκειται να μειωθεί. Πρόκειται, ουσιαστικά, για 36 εργάσιμες ώρες την εβδομάδα οι οποίες, σε περίπτωση τετραήμερης εργασίας, αντιστοιχούν σε 9 ώρες την ημέρα, συν την καθιερωμένη «παύση γεύματος». Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η πειραματική αυτή φάση θα ξεκινήσει από τομείς των υπουργείων και δημοσίων οργανισμών, στους οποίους δεν προβλέπεται απευθείας επαφή με τους πολίτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.