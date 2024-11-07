Το Κρεμλίνο δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να υπάρξει κάποια μορφή επαφής μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πριν από την ορκωμοσία του τελευταίου τον Ιανουάριο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ο Πούτιν δεν έχει ακόμη σχολιάσει τη νίκη του Τραμπ στις εκλογές, αλλά πρόκειται να μιλήσει και να απαντήσει σε ερωτήσεις σε διάσκεψη αργότερα σήμερα Πέμπτη.

Το Κρεμλίνο αντέδρασε προσεκτικά την Τετάρτη μετά την εκλογή του Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να είναι ένα μη φιλικό κράτος και ότι μόνο ο χρόνος θα δείξει αν η ρητορική του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία μεταφραστεί σε πραγματικότητ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.