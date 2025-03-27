Επίθεση κατά της δημοσιογράφου του Sky News, εξαπέλυσε η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν όταν ρωτήθηκε σχετικά με την υπόθεση Signalgate, όπου ο συντάκτης του The Atlantic, Τζέφρι Γκόλντμπεργκ, συμπεριλήφθηκε σε απόρρητη συνομιλία στο δίκτυο Signal όπου συζητούσαν πολεμικά σχέδια της επίθεσης των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Υεμένη.

Συγκεκριμένα η Ρεπουμπλικανή βουλευτής ζήτησε από τη δημοσιογράφο «να επιστρέψει πίσω στη χώρα της», αφού ρωτήθηκε σχετικά με την πρόσφατη διαρροή των στρατιωτικών σχεδίων των ΗΠΑ.

«Δεν δίνουμε δεκάρα για τη γνώμη σου και το ρεπορτάζ σου. Γιατί δεν επιστρέφεις στη χώρα σου;», δήλωσε η Γκριν δείχνοντας τη δημοσιογράφο, η οποία απάντησε ότι είναι από το Ηνωμένο Βασίλειο, όταν τη ρωτούσε με ένταση «από πού είναι».

«Θα έπρεπε να νοιάζεστε για τα δικά σας σύνορα. Επιτρέψτε μου να σας πω κάτι, να νοιάζεστε για τους ανθρώπους από τη χώρα σας», συνέχισε η Γκριν. «Τι γίνεται με όλες τις γυναίκες που βιάζονται από μετανάστες, σας ενδιαφέρει;».

Στη συνέχεια απάντησε σε μια ξεχωριστή ερώτηση σχετικά με το κατά πόσο είναι ασφαλές για κορυφαίους Αμερικανούς αξιωματούχους να συζητούν τα επιχειρησιακά τους σχέδια στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Signal.

«Θέλετε να μάθετε για την πλήρη αδιαφορία σχετικά με την επιχειρησιακή ασφάλεια; Θα πρέπει να μιλήσετε για την κυβέρνηση Μπάιντεν, πώς άνοιξε τα σύνορά μας στους τρομοκράτες, στα καρτέλ, στην εμπορία παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς, στην εμπορία ανθρώπων και στη διακίνηση ναρκωτικών μέσω των συνόρων μας επί τέσσερα χρόνια», απάντησε η Γκριν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.