Ξεκίνησε στις 11 τοπική ώρα η τρίτη σύνοδο κορυφής των «προθύμων» που διεξάγεται στο Παρίσι προκειμένου οι ηγέτες να συζητήσουν με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι την ενίσχυση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, να επανεξετάσουν τις προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός και να αξιολογήσουν τον ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν εάν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

Περίπου 30 ηγέτες, όχι μόνο από την Ευρώπη αλλά και από την Τουρκία και τον Καναδά συμμετέχουν στις συζητήσεις. Ανάμεσά τους είναι η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ο Καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μέλονι, ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ αλλά και ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετέχουν στις συζητήσεις.

Γύρω στις 10 τοπική ώρα, άρχισαν να καταφθάνουν στο Μέγαρο των Ηλυσίων οι ηγέτες με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να τους υποδέχεται με χαμόγελο.

Πριν ξεκινήσει η σύνοδος, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ πραγματοποίησαν τριμερή συνάντηση. Παράλληλα, η γαλλική προεδρία έκανε γνωστό ότι πριν ξεκινήσει η σύνοδος ο Μακρόν μίλησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Η συνομιλία αυτή πραγματοποιήθηκε μετά τη συνάντηση που είχαν το βράδυ της Τετάρτης ο Γάλλος Πρόεδρος με τον Ουκρανό ομόλογό του.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα κατά την έναρξη των εργασιών της συνόδου σχολίασε με μια ανάρτησή του στο Χ ότι απαραίτητη είναι η διατήρηση της πίεσης επί της Ρωσίας μέσω των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

«Ο καλύτερος τρόπος για να υποστηρίξουμε την Ουκρανία είναι να παραμείνουμε πιστοί στον στόχο μας για την επίτευξη μίας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης. Αυτό περιλαμβάνει την διατήρηση της πίεσης επί της Ρωσίας μέσω των κυρώσεων», έγραψε στο Χ.

Στην σύνοδο του Παρισιού συμμετέχουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, όχι όμως και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Το βράδυ της Τετάρτης, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν υποσχέθηκε πρόσθετη στρατιωτική βοήθεια ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία. Το νέο πακέτο περιλαμβάνει μια σειρά από στρατιωτικό εξοπλισμό, όπως αντιαρματικούς πυραύλους Milan, πυραύλους MICA για τα μαχητικά αεροσκάφη Mirage, πυραύλους αεράμυνας Mistral, τεθωρακισμένα οχήματα, πυρομαχικά και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Μπορώ να ανακοινώσω σήμερα (πως) άλλα δύο δισεκατομμύρια ευρώ (θα διατεθούν) για την στρατιωτική υποστήριξη της Ουκρανίας», είπε ο Μακρόν στη συνέντευξη Τύπου με τον Ζελένσκι στο Παρίσι. Η νέα δέσμη στρατιωτικής βοήθειας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αντιαρματικούς πυραύλους, πυραύλους εδάφους-αέρος και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ανέφερε επίσης ότι είναι «πολύ νωρίς» να μιλήσουμε σχετικά με άρση των κυρώσεων που επιβλήθηκαν σε βάρος της Μόσχας μετά την εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, εξηγώντας ότι αυτό θα εξαρτηθεί από τη συμμόρφωση της Ρωσίας με το διεθνές δίκαιο.

Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στο πώς θα ενισχυθεί στρατιωτικά η Ουκρανία για να αποτρέψει μελλοντικές επιθέσεις και πώς θα ελέγχεται η μερική εκεχειρία σε θαλάσσιους στόχους και ενεργειακές υποδομές, στο πλαίσιο της συμφωνίας στη Σαουδική Αραβία.

