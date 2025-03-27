Οι ΗΠΑ τερματίζουν την υποστήριξή τους στις αναπτυσσόμενες χώρες ως προς τον εμβολιασμό

Η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει αποφασίσει να βάλει τέλος στη χρηματοδοτική υποστήριξη της Ουάσιγκτον σε πρωτοβουλίες για τον εμβολιασμό σε αναπτυσσόμενες χώρες, αποκάλυψε χθες Τετάρτη η εφημερίδα New York Times, εξέλιξη που χαρακτηρίζεται νέα οπισθοδρόμηση όσον αφορά την αμερικανική διεθνή συνεργασία στο πεδίο της υγείας.

Σύμφωνα με έγγραφο 281 σελίδων που παρουσιάστηκε στο αμερικανικό Κογκρέσο και συμβουλεύτηκε η εφημερίδα, η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει σειρά νέων μέτρων για την εξοικονόμηση πόρων, συμπεριλαμβανομένου του τερματισμού κάθε χρηματοδότησης στην Παγκόσμια Συμμαχία για τα Εμβόλια και την Ανοσοποίηση (GAVI).

Η διεθνής σύμπραξη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων αυτή διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην πρόσβαση στα εμβόλια στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Τα 25 χρόνια ύπαρξής της συνεισέφερε στον εμβολιασμό ενός και πλέον δισεκατομμυρίου παιδιών σε ορισμένες από τις φτωχότερες χώρες της υφηλίου εναντίον θανατηφόρων ασθενειών, όπως η ιλαρά, ο κίτρινος πυρετός, η χολέρα.

Η αμερικανική κυβέρνηση συνεισέφερε ως εδώ το 13% του προϋπολογισμού του, σημειώνουν οι Τάιμς.

Ο τερματισμός της αμερικανικής συμβολής «θα απειλούσε σοβαρά τις αξιοσημείωτες προόδους που έγιναν στη μείωση των θανάτων εξαιτίας ασθενειών που μπορούν να προλαμβάνονται χάρη στον εμβολιασμό», προειδοποίησε ο Γουίλιαμ Μος, επιδημιολόγος στο πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Και «θα αύξανε τον κίνδυνο (εκδήλωσης) επιδημιών εδώ στις ΗΠΑ», πρόσθεσε, καθώς οι μολυσματικές ασθένειες τείνουν να κυκλοφορούν σ’ όλο τον κόσμο.

Η κίνηση εγγράφεται στο πλαίσιο σειράς περικοπών χρηματοδότησης και παρόμοιων αποφάσεων, πάνω απ’ όλα της αποχώρησης των ΗΠΑ από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), θύμισε ο Άντριου Πόλαρντ, του πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

«Εκατομμύρια άνθρωποι μπορεί να πεθάνουν (...) από μολύνσεις που θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί χάρη στα εμβόλια», επέμεινε.

Σύμφωνα με το ντοκουμέντο που συμβουλεύτηκε η εφημερίδα, κι άλλες καίριας σημασίας χρηματοδοτήσεις της αμερικανικής υπηρεσίας διεθνούς αναπτυξιακής βοήθειας (USAID), η οποία συρρικνώνεται δραματικά από τη νέα κυβέρνηση, θα κοπούν.

Η κυβέρνηση Τραμπ προβλέπει πάντως να συνεχίσει κάποια προγράμματα εναντίον του HIV και της φυματίωσης στο εξωτερικό και την επισιτιστική βοήθεια σε χώρες όπου μαίνονται εμφύλιες συρράξεις ή έχουν ενσκήψει φυσικές καταστροφές, κατά το έγγραφο.

Εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας επιβεβαίωσε στην εφημερίδα ότι ο κατάλογος που περιήλθε σε γνώση της είναι ακριβής· επιχειρηματολόγησε πως τα προγράμματα υπό ακύρωση είναι «ασύμβατα με το εθνικό συμφέρον» ή τις νέες «πολιτικές προτεραιότητες της υπηρεσίας».

