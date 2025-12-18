Εκατοντάδες τρακτέρ και χιλιάδες αγρότες βρίσκονται από τα ξημερώματα στους δρόμους των Βρυξελλών ενόψει της Συνόδου Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να διαμαρτυρηθούν για το «αδιέξοδο» στην ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική.

Tractors are already on the streets of Brussels. pic.twitter.com/UeazeR1rMY December 17, 2025

Τη μεγάλη διαδήλωση πραγματοποιούν τα ευρωπαϊκά αγροτικά συνδικάτα, σύμφωνα με τη copa-cogeca, την ευρωπαϊκή οργάνωση εκπροσώπησης των αγροτών και των αγροτικών συνεργατικών οργανώσεων στην ΕΕ.

Στην κινητοποίηση έχουν ανακοινώσει την παρουσία τους πάνω από 40 οργανώσεις-μέλη από 27 ευρωπαϊκές χώρες, ενώ αναμένονται περίπου 10.000 αγρότες. Οι Ευρωπαίοι αγρότες ζητούν συγκεκριμένες λύσεις που θα διασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητά τους, το εισόδημά τους και την επισιτιστική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

🇸🇪 Swedish farmers have arrived after 1400km, crossing Sweden, Germany, all the way through Brussels !



J-1 before #FarmersProtestEU ! pic.twitter.com/9sVsuTpDmK — COPA-COGECA (@COPACOGECA) December 17, 2025

Όπως επισημαίνει η copa-cogeca, η κινητοποίηση λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο ενός αδιεξόδου στην ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική, το οποίο χαρακτηρίζεται από «απαράδεκτες προτάσεις για την ΚΑΠ μετά το 2027, που στερούνται ομοιομορφίας και επαρκούς χρηματοδότησης», τις οποίες οι αγροτικές οργανώσεις χαρακτηρίζουν ανεπαρκώς χρηματοδοτούμενες και επικίνδυνες για τη βιωσιμότητα του κλάδου.

Bruxelles, les agriculteurs forcent les barrages#SoutienAuxPaysans SOUTIEN MASSIF A NOS ELEVEURS

pic.twitter.com/aP7KiM8w9e — 🇫🇷 LouiseFrance75 🇫🇷 🕎 (@LouFrance75) December 17, 2025

Παράλληλα έντονη είναι η αντίδραση στην εμπορική πολιτική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα στη συμφωνία με τις χώρες της Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη, Παραγουάη), την οποία, σύμφωνα με τη copa-cogeca, οι αγρότες θεωρούν «ιστορικό λάθος» και επιζήμια για τον ευρωπαϊκό αγροτικό τομέα και την επισιτιστική ασφάλεια της ΕΕ.

Στα αιτήματα των διαδηλωτών περιλαμβάνεται επίσης η «ανάγκη για απλούστευση, καλύτερους κανονισμούς και ασφάλεια δικαίου», ώστε οι αγρότες να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της παραγωγής και στις νέες προκλήσεις.

Πηγή: skai.gr

