Σε αποκλεισμούς δρόμων σε όλη τη Γαλλία προχώρησαν την Τρίτη οι αγρότες, διαμαρτυρόμενοι αφενός για τη μαζική σφαγή ζώων στο πλαίσιο των προσπαθειών να περιοριστεί η εξάπλωση της οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών και αφετέρου για την εμπορική συμφωνία με τη Mercosur.

Η οργισμένη αντίδρασή τους ανάγκασε, μάλιστα, τη Γαλλία να ζητήσει την αναβολή της ψηφοφορίας στην ΕΕ για τη συμφωνία με την τελωνειακή ένωση της Νοτίου Αμερικής - κάτι που, σύμφωνα με αξιωματούχους, πλέον θεωρείται πιθανό να συμβεί.

French farmers blocked a highway near Paris with tractors, warning that the EU-Mercosur trade deal will devastate European agriculture.



Follow: https://t.co/7Dg3b41hTx pic.twitter.com/sxGYjv7Aur — PressTV Extra (@PresstvExtra) December 17, 2025

Οι Γάλλοι αγρότες πρωτοστατούν στις διαμαρτυρίες κατά της σημαντικής διατλαντικής εμπορικής συμφωνίας μεταξύ πέντε κρατών της νοτιοαμερικανικής ένωσης -Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη και Βολιβία- και της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27, η οποία προβλέπει την προοδευτική κατάργηση των δασμών σχεδόν σε όλα τα αγαθά που διακινούνται μεταξύ των δύο μπλοκ, στα επόμενα 15 χρόνια.

Αυτήν την εβδομάδα δε ξεκίνησαν κινητοποιήσεις βγαίνοντας με τα τρακτέρ τους στους δρόμους όλης της χώρας και στήνοντας μπλόκα, προκειμένου να πιέσουν τη γαλλική κυβέρνηση.

Οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται την εμπορική συμφωνία εδώ και 25 χρόνια και, μόλις επικυρωθεί, θα καλύπτει μια αγορά 780 εκατ. ανθρώπων και το ένα τέταρτο του παγκόσμιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος.

Οι ευρωβουλευτές ψήφισαν την Τρίτη να προωθηθεί η συμφωνία, προσθέτοντας νέες δικλίδες ασφαλείας, πέρα από την έγκριση παραχωρήσεων προς τους αγρότες που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρ’ όλα αυτά, μια νέα καθυστέρηση δεν μπορεί να αποκλειστεί, καθώς τρία βασικά αιτήματα των Γάλλων δεν έχουν ακόμη ικανοποιηθεί.

Στη Γαλλία -αγροτική υπερδύναμη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης- οι ανησυχίες για τη συμφωνία Mercosur συνδυάζονται με την οργή για τα κυβερνητικά υγειονομικά μέτρα κατά της εξάπλωσης μιας ασθένειας των βοοειδών, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό μείγμα κλιμακούμενων διαμαρτυριών.

Περίπου 30 τρακτέρ απέκλεισαν την εθνική οδό RN12 προς το Παρίσι στην κινητοποίηση της Τρίτης. Γαλλικά μέσα που κάλυψαν άλλες διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα αυτή την εβδομάδα έδειξαν αγρότες να στοιβάζουν πατάτες, λάστιχα, μπάλες αχύρου και ό,τι άλλο είχαν πρόχειρο για να φτιάξουν οδοφράγματα. Σε κάποια έβαλαν φωτιά, καταδεικνύοντας την οργή των αγροτών.

Κάποιοι από τους Γάλλους αγρότες σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν πορεία προς τις Βρυξέλλες, όπου θα συγκεντρωθούν οι ηγέτες της ΕΕ για τη σύνοδο κορυφής που θα εστιάσει στη συμφωνία με τη Mercosur αλλά και στη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Με τη Γαλλία συντάσσονται και άλλες χώρες της ΕΕ με μεγάλο αγροτικό τομέα, όπως η Πολωνία και η Ιρλανδία.

Παρόλα αυτά, οι ευρωβουλευτές τάχθηκαν με συντριπτική πλειοψηφία υπέρ της συμφωνίας με τη Mercosur. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε την Τρίτη με 431 υπέρ, 161 κατά, με 70 αποχές, να προχωρήσει η συμφωνία.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είναι αποφασισμένη να υπογράψει τη συμφωνία, αλλά χρειάζεται τη στήριξη τουλάχιστον των 2/3 των κρατών-μελών. Παραμένει ασαφές αν η Γαλλία μπορεί να βρει αρκετούς συμμάχους ώστε να ασκήσει βέτο στην υπογραφή της.

Μάλιστα η πρόεδρος της Κομισιόν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα έχουν προγραμματίσει να υπογράψουν τη συμφωνία στη Βραζιλία το Σάββατο.



Πηγή: skai.gr

