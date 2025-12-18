Στην «Προεδρική Λεωφόρος της Δόξας», σε εξωτερικό τοίχο της κιονοστοιχία του Λευκού Οίκου, κρέμονται όλα τα πορτραίτα των προέδρων των ΗΠΑ, με τα βιογραφικά τους ακριβώς από κάτω, σε μπρούτζινες πλάκες – μία από τις πρωτοβουλίες του Ντόναλντ Τραμπ όταν επέστρεψε στην εξουσία, την 20ή Ιανουαρίου 2025.

Όταν είχε παρουσιαστεί η γκαλερί προεδρικών πορτρέτων, ο Τζο Μπάιντεν έλαμπε διά της απουσίας του: αντί για το πορτρέτο του, είχε αναρτηθεί φωτογραφία autopen - αυτόματου μηχανήματος αναπαραγωγής της προεδρικής υπογραφής – παραπέμποντας στον ισχυρισμό του Τραμπ ότι ο δημοκρατικός προκάτοχός του έπασχε από άνοια και δεν γνώριζε καν τι υπογραφόταν στο όνομά του.

Τώρα, νέα πλάκα με «επεξηγηματικό κείμενο» για τον «κοιμήση» και «χειρότερο πρόεδρο στην ιστορία των ΗΠΑ» έχουν τοποθετηθεί κάτω από το πορτρέτο του Τζο Μπάιντεν.

Εκτός των άλλων, οι πλάκες αναφέρουν ότι , επί της θητείας του, ο Μπάιντενπου οδήγησε τη χώρα «στα πρόθυρα της καταστροφής», επαναλαμβάνει τον ανυπόστατο ισχυρισμό ότι η εκλογική νίκη του Τζο Μπάιντεν το 2020 ήταν αποτέλεσμα «κλοπής» και του επιρρίπτει την κύρια ευθύνη για το ξέσπασμα του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία το 2022.

«Μπαράκ Χουσέιν Ομπάμα»

Ο Λευκός Οίκος δεν σταμάτησε εκεί. Κάτω από το πορτρέτο του Μπαράκ Ομπάμα, η επιγραφή με τα βιογραφικά στοιχεία αναφέρει πως ο πρώτος αφροαμερικανός πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ ήταν «από τις πιο διχαστικές προσωπικότητες της ιστορίας της χώρας».

Συμπεριλαμβάνει εξάλλου το μεσαίο όνομά του («Μπαράκ Χουσέιν Ομπάμα»), όπως κάνει ο Τραμπ, για να δίνει τροφή στις θεωρίες συνωμοσίας για την καταγωγή του δημοκρατικού.

«Υπό τον Ομπάμα, το Χαλιφάτο του Ισλαμικού Κράτους εξαπλώθηκε στη Μέση Ανατολή, η Λιβύη βυθίστηκε στο χάος και η Ρωσία κατέλαβε την Κριμαία, στην Ουκρανία» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιγραφή.

Στο εσωτερικό, ο Ομπάμα «διέλυσε τις μικρές επιχειρήσεις και τα ανθρακωρυχεία των ΗΠΑ» και «κατασκόπευε» την προεδρική καμπάνια του Τραμπ το 2016.

Αποθέωση για τον Τραμπ

Κάτω από το δικό του, βλοσυρό και δυναμικό πορτρέτο, το βιογραφικό κείμενο φυσικά τον εξυμνεί - κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο ότι «επέζησε από δύο δολοφονικές απόπειρες» εναντίον του.

Εκτός των άλλων, οι πλάκες αναφέρουν πως ο πρόεδρος έβαλε τέλος σε οκτώ πολέμους σε οκτώ μήνες, (κάτι που ανήκει μάλλον στη σφαίρα της φαντασίας), κι ότι έφερε επενδύσεις τρισεκατομμυρίων στις ΗΠΑ, (κάτι αναπόδεικτο).

Αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο,ο Ντόναλντ Τραμπ μεταμορφώνει το κτίριο της προεδρίας κατά τα γούστα του, με παρεμβάσεις σα να είναι στο παντοτινό του σπίτι.

Διέταξε να κατεδαφιστεί τμήμα του για να ανεγερθεί πελώρια αίθουσα χορού, πολλαπλασίασε τις επίχρυσες διακοσμήσεις και στόλισε με πορτρέτα του στον χώρο, αντίθετα με τα ως τώρα πολιτικά ήθη, που ήθελαν τον εν ενεργεία Αμερικανό πρόεδρο να μην βλέπει πορτρέτο του τοποθετημένο στον χώρο, παρά αφού αποχωρήσει από το αξίωμα.

🚨 JUST IN: President Trump has thrown CNN's Kaitlan Collins into a TAILSPIN after adding "TRUTH Social-like" plaques below the Presidential portraits at the White House 😭😭



"Trump actually hand-wrote some of these plaques himself!" 🤣



"Obama's...says he was one of the most… pic.twitter.com/akXhG9kXf2 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) December 18, 2025

