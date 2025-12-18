Η Κίνα αυξάνει τον φόρο στα προφυλακτικά για να καταπολεμήσει την υπογεννητικότητα

Η Κίνα θα επιβάλει επιπλέον φόρο στα προφυλακτικά και άλλα αντισυλληπτικά, για πρώτη φορά μετά από τρεις δεκαετίες, σε μια προσπάθεια να καταπολεμήσει την υπογεννητικότητα.

Από την 1η Ιανουαρίου, τα προφυλακτικά και τα αντισυλληπτικά θα υπόκεινται σε φόρο 13%. Μέχρι σήμερα, τα προϊόντα αυτά απαλλάσσονταν από φόρο από το 1993.

Μετά την επιβολή της αυστηρής πολιτικής του ενός παιδιού για περισσότερα από 30 χρόνια, η Κίνα έχει εισαγάγει την τελευταία δεκαετία μια σειρά από «κίνητρα» για να παρακινήσει τους πολίτες να κάνουν περισσότερα παιδιά, σε μια προσπάθεια να αναστρέψει τη μείωση του ποσοστού γεννήσεων.

Εκτός από την αύξηση του ορίου του επιτρεπόμενου αριθμού παιδιών ανά ζευγάρι σε τρία, επαρχίες προσφέρουν και εκπτώσεις για θεραπείες εξωσωματικής γονιμοποίησης, καθώς και άλλες επιδοτήσεις για τις γεννήσεις.

Μάλιστα, τοπικές κυβερνήσεις προσφέρουν επιπλέον ημέρες άδειας μετ’ αποδοχών σε νεόνυμφους, σε μια προσπάθεια να ενθαρρύνουν τους πολίτες να παντρευτούν.

Ωστόσο, το γεγονός ότι τα προφυλακτικά και τα αντισυλληπτικά θα ακριβύνουν έχει προκαλέσει αντιδράσεις. «Τι συμβαίνει με τη σύγχρονη κοινωνία; Φτάνουν στα άκρα για να μας κάνουν να κάνουμε παιδιά», έγραψε ένας χρήστης στο Weibo, όπως αναφέρει ο Guardian.

Κάντε παιδιά και θα έχετε φοροελαφρύνσεις

Ο νέος φορολογικός νόμος της Κίνας περιλαμβάνει επίσης φορολογική ελάφρυνση για τις υπηρεσίες φροντίδας παιδιών και τις «υπηρεσίες γνωριμιών για γάμο».

Φέτος, η κυβέρνηση διέθεσε επίσης 90 δισεκατομμύρια γιουάν (10,8 δισεκατομμύρια ευρώ) για το εθνικό πρόγραμμα επιδομάτων φροντίδας παιδιών, προσφέροντας 3.600 γιουάν )432 ευρώ) ετησίως για κάθε παιδί ηλικίας κάτω των τριών ετών.

Το Σάββατο, ανακοίνωσε επίσης σχέδια για την επέκταση του εθνικού προγράμματος ασφάλισης υγείας, ώστε να καλύπτει όλα τα έξοδα που σχετίζονται με τον τοκετό.

Ωστόσο, τα κίνητρα δεν φαίνεται να λειτουργούν προς το παρόν.

Το 2024, το ποσοστό γεννήσεων ήταν 6,77 ανά 1.000 άτομα, μια μικρή αύξηση σε σχέση με το 2023, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ κάτω από τα ιστορικά επίπεδα. Η αύξηση του ποσοστού θνησιμότητας, που προκαλείται από τη γήρανση του πληθυσμού, σημαίνει ότι ο πληθυσμός της Κίνας μειώνεται εδώ και τουλάχιστον τρία χρόνια.

Τώρα υπάρχουν ανησυχίες ότι οι αρχές ενδέχεται να στραφούν σε «σκληρά μέτρα» για να επιτύχουν την αύξηση των γεννήσεων.

Γυναίκες σε ορισμένες περιοχές έχουν αναφέρει ότι δέχθηκαν τηλεφωνήματα από κυβερνητικούς αξιωματούχους, οι οποίοι τις ρωτούσαν για τον έμμηνο κύκλο τους και τα σχέδιά τους για τεκνοποίηση.

Αναγκάζουν τις γυναίκες να δηλώνουν επίσημα πότε έχουν έμμηνο ρύση

Τον Δεκέμβριο, κινεζικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι γυναίκες σε μια κομητεία της νοτιοδυτικής επαρχίας Γιουνάν αναγκάζονταν να αναφέρουν την ημερομηνία της τελευταίας τους περιόδου στις τοπικές αρχές. Το τοπικό υγειονομικό γραφείο ισχυρίστηκε πως η συλλογή των δεδομένων ήταν απαραίτητη για τον εντοπισμό εγκύων και μελλοντικών μητέρων.

Η αύξηση των φόρων στα προφυλακτικά είναι πάντως μια συμβολική κίνηση. Ένα τυπικό πακέτο προφυλακτικών κοστίζει 40-60 γιουάν (5–7 ευρώ). Τα αντισυλληπτικά χάπια, τα οποία δεν απαιτούν ιατρική συνταγή, κοστίζουν 50-130 (6–16 ευρώ) γιουάν ανά πακέτο, το μήνα.

«Τώρα που η πολιτική της Κίνας για τις γεννήσεις έχει αλλάξει και ενθαρρύνει τις γεννήσεις, χωρίς να προωθεί πλέον την αντισύλληψη, είναι λογικό να επανεισαχθεί η φορολόγηση των αντισυλληπτικών», δήλωσε ο δημογράφος He Yafu. «Ωστόσο, είναι απίθανο αυτό το μέτρο να έχει σημαντική επίδραση στην αύξηση του ποσοστού γονιμότητας», εκτίμησε.

Αντίστοιχα, ο Yun Zhou, επίκουρος καθηγητής κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, εκτίμησε πως ο νέος φόρος είναι απίθανο να επηρεάσει τις αποφάσεις των πολιτών. Μάλιστα, τόνισε ότι, εάν η πρόσβαση στην αντισύλληψη γίνει δυσκολότερη, «το βάρος των αρνητικών επιπτώσεων θα το φέρουν οι γυναίκες, ιδίως εκείνες που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση».

