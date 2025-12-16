Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα ενισχυμένα μέτρα προστασίας για τους Ευρωπαίους αγρότες, προκειμένου να περιορίσει τις πιθανές επιπτώσεις από τη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με τις χώρες της Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη, Παραγουάη).

Τα μέτρα, που εγκρίθηκαν με ψήφους 432 υπέρ έναντι 161 κατά, προβλέπουν την παρακολούθηση των «ευαίσθητων» προϊόντων, όπως είναι το βοδινό, τα πουλερικά και η ζάχαρη, με μια ενδεχόμενη επαναφορά των τελωνειακών δασμών, στην περίπτωση που παρουσιαστούν ανισορροπίες στην αγορά.

Η απόφαση δεν αναμένεται ότι θα είναι αρκετή, ώστε η Γαλλία να δώσει το «πράσινο φως» για την υπογραφή της συμφωνίας, κατά της οποίας οι Γάλλοι αγρότες έχουν προχωρήσει σε κινητοποιήσεις.

Το Παρίσι έχει ήδη ζητήσει την αναβολή της, την ώρα που οι Βρυξέλλες θέλουν να την επικυρώσουν το Σάββατο.

Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέλεξε να ψηφίσει πιο ισχυρά μέτρα από αυτά που είχαν εισηγηθεί οι χώρες μέλη. Οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν να παρεμβαίνει η Επιτροπή εάν η τιμή ενός προϊόντος που προέρχεται από χώρα της Mercosur είναι τουλάχιστον 5% χαμηλότερη από το ίδιο ευρωπαϊκό προϊόν και ο όγκος των αδασμολόγητων εισαγωγών αυξηθεί πάνω από 5%. Η αρχική πρόταση έθετε ως όριο το 10%.

Οι χώρες μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει τώρα να προσπαθήσουν να βρουν μια συμβιβαστική λύση σε αυτό το θέμα.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ελπίζει να υπογράψει τη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου στη σύνοδο κορυφής της Mercosur που θα φιλοξενηθεί το Σάββατο στο Φοζ ντου Ιγκουάσου της Βραζιλίας, όμως χρειάζεται τη σύμφωνη γνώμη των χωρών μελών. Η Γαλλία έχει ήδη ζητήσει την αναβολή της για το 2026, ενώ η Γερμανία και η Ισπανία, αντιθέτως, ζητούν να επικυρωθεί η συνθήκη αυτήν την εβδομάδα. Όλα πιθανότατα θα κριθούν από την Ιταλία που τους τελευταίους μήνες φαίνεται να αλλάζει συχνά άποψη. Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι «κρατάει τα κλειδιά» στο θέμα αυτό, είπε μια ευρωπαϊκή διπλωματική πηγή.

Τα ευρωπαϊκά αγροτικά συνδικάτα από την πλευρά τους πνέουν τα μένεα για τη συμφωνία και σχεδιάζουν μια διαδήλωση την Πέμπτη στις Βρυξέλλες.

Πηγή: skai.gr

