Μελόνι και Μακρόν ζητούν αναβολή της ψηφοφορίας για τη Mercosur

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συμφώνησαν στην ανάγκη αναβολής της τελικής ψηφοφορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τη Mercosur, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται δύο πηγές.

Η Γαλλία επιχειρεί να συσπειρώσει και άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, ώστε να συγκροτηθεί μία μειοψηφία που μπορεί να μπλοκάρει τη συμφωνία που διαπραγματεύτηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις χώρες της Mercosur στη Λατινική Αμερική. Η ψηφοφορία αναμενόταν να διεξαχθεί στις Βρυξέλλες εντός της εβδομάδας.

Υποστηρικτές της συμφωνίας εκτιμούν ότι προσφέρει έναν δρόμο απεξάρτησης από την Κίνα, ιδίως στον τομέα των κρίσιμων πρώτων υλών, και μπορεί να αμβλύνει τις επιπτώσεις των δασμών που έχει επιβάλει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Τρίτη πηγή ανέφερε ότι η Γαλλία φαίνεται να μπορεί να εξασφαλίσει μία μειοψηφία κατά της συμφωνίας, εφόσον η Δανία, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ, προχωρούσε στη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Για τη συγκρότηση μειοψηφίας απαιτείται η στήριξη τουλάχιστον τεσσάρων κρατών-μελών που εκπροσωπούν το 35% του πληθυσμού της Ένωσης.

Η Πολωνία και η Ουγγαρία αντιτίθενται στη συμφωνία με τη Mercosur, ενώ η Αυστρία και η Ιρλανδία έχουν εκφράσει κατανόηση προς τη γαλλική θέση.

Το Μέγαρο των Ηλυσίων και το γραφείο της Ιταλίδας πρωθυπουργού δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.

Την Κυριακή, η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι επιδιώκει την αναβολή της ευρωπαϊκής ψηφοφορίας, προκειμένου να εξασφαλιστούν «νόμιμες προστασίες» για τους αγρότες.

Για να τεθεί σε ισχύ η εμπορική συμφωνία με τα κράτη της Mercosur -Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη- απαιτείται η τελική έγκριση της ΕΕ πριν από την κύρωσή της από τα εθνικά κοινοβούλια. Η συμφωνία, η οποία επιτεύχθηκε πριν από έναν χρόνο, θα άνοιγε νέες αγορές για τους Ευρωπαίους εξαγωγείς που πλήττονται από τους αμερικανικούς δασμούς και τον κινεζικό ανταγωνισμό, προσφέροντας παράλληλα στην ΕΕ νέους εμπορικούς συμμάχους.

Ωστόσο, αντιμετωπίζει έντονες αντιδράσεις από Ευρωπαίους αγρότες, οι οποίοι φοβούνται ότι οι εισαγωγές φθηνών προϊόντων με χαλαρότερους περιβαλλοντικούς κανόνες, ιδίως βοδινού κρέατος και πουλερικών, θα υπονομεύσουν την ανταγωνιστικότητα των εγχώριων προϊόντων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που έχει την ευθύνη των εμπορικών διαπραγματεύσεων, πρότεινε τον Οκτώβριο μέτρα προστασίας για τους αγρότες, τα οποία η Γαλλία χαρακτήρισε «ανεπαρκή».



