Ο Μπάιντεν ελπίζει πως το Ιράν δεν θα υλοποιήσει τις απειλές του

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν εξέφρασε χθες Σάββατο την ελπίδα πως το Ιράν θα επιδείξει τελικά αυτοσυγκράτηση παρά τις απειλές ότι θα εκδικηθεί για την προ ημερών δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη, εν μέσω φόβων για γενικευμένη σύρραξη στη Μέση Ανατολή.

Οι περιφερειακές εντάσεις κλιμακώθηκαν επικίνδυνα μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς, την περασμένη Τετάρτη στην Τεχεράνη, μια ημέρα μετά το ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό που στοίχισε τη ζωή σε ανώτερο διοικητή του στρατιωτικού βραχίονα της Χεζμπολάχ, η οποία – όπως και η Χαμάς – υποστηρίζεται από το Ιράν.

Το Ιράν και η Χαμάς κατηγορούν το Ισραήλ για τη δολοφονία του Χανίγια και μαζί με τη Χεζμπολάχ έχουν ορκιστεί εκδίκηση. Το Ισραήλ δεν έχει αναλάβει αλλά ούτε έχει αρνηθεί την ευθύνη.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους εάν ελπίζει πως το Ιράν θα κάνει πίσω, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε «Το ελπίζω. Δεν ξέρω…».

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Παρασκευή την ανάπτυξη επιπλέον δυνάμεων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, όπου σπεύδουν πολεμικά πλοία και μαχητικά αεροσκάφη μετά τις απειλές από το Ιράν και τις προσκείμενες σε αυτό Χαμάς και Χεζμπολάχ.

Ανάλογα μέτρα είχαν ληφθεί επίσης πριν από την επίθεση με πυραύλους και drones που εξαπέλυσε το Ιράν στις 13 Απριλίου εναντίον του Ισραήλ. Αυτήν τη φορά όμως, σε ενδεχόμενη συνδυασμένη επίθεση της Χεζμπολάχ από τον Λίβανο, η αποστολή των αμερικανικών δυνάμεων να αναχαιτίσουν πυραύλους και drones θα είναι ακόμη πιο δύσκολη δεδομένου του μεγάλου οπλοστασίου της φιλοϊρανικής οργάνωσης και της γειτνίασης με το Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

