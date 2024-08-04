Βραζιλία: Τρεις νεκροί από τη συντριβή αεροσκάφους σε αγρόκτημα

Ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη χθες Σάββατο σε αγρόκτημα της πολιτείας του Σάο Πάολο στη νοτιοανατολική Βραζιλία, παρασύροντας στον θάνατο τους τρεις επιβαίνοντες.

Το μονοκινητήριο αεροσκάφος συνετρίβη σε αγρόκτημα της περιοχής Μπιριγκουί, στο βόρειο τμήμα της πολιτείας. Σε βίντεο που μεταδίδουν βραζιλιάνικα δίκτυα καταγράφεται η στιγμή της έκρηξης κατά τη συντριβή του αεροσκάφους, ενώ άλογα της φάρμας τρέχουν να απομακρυνθούν.

Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής που έσβησαν τη φωτιά και ανέσυραν τα απανθρακωμένα πτώματα από τα συντρίμμια του αεροσκάφους.

Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

