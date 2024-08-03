Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα, Σάββατο ότι ο σύμμαχός του, η Χεζμπολάχ, αναμένεται να πλήξει το Ισραήλ σε «βάθος» και να «μην περιοριστεί σε στρατιωτικούς στόχους», ως απάντηση στη δολοφονία του στρατιωτικού διοικητή της λιβανέζικης ισλαμιστικής οργάνωσης, του Φουάντ Σουκρ, την Τρίτη κοντά τη Βηρυτό.

Μετά το πλήγμα αυτό, «αναμένουμε ότι η Χεζμπολάχ θα επιλέξει περισσότερους στόχους και (θα πλήξει) σε βάθος (το Ισραήλ)», δήλωσε σήμερα η αντιπροσωπεία του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna.

«Η Χεζμπολάχ και το (ισραηλινό) καθεστώς τηρούσαν ορισμένες γραμμές που η επίθεση (το βράδυ της Τρίτης) ξεπέρασε», δήλωσε η ιρανική αντιπροσωπεία. Πλέον, η λιβανέζικη οργάνωση «δεν θα περιορίσει την απάντησή της σε στρατιωτικούς στόχους», πρόσθεσε.

Οι εντάσεις στην περιοχή μέρα με τη μέρα αυξάνονται με τις ισορροπίες να είναι ιδιαίτερα λεπτές μετά και την απόφαση των ΗΠΑ να στείλει πολεμικά πλοία και μαχητικά στη Μέση Ανατολή.

Υπενθυμίζεται ότι ο ηγέτης της λιβανέζικης ένοπλης οργάνωσης Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα έχει προειδοποιήσει ότι ο πόλεμος με το Ισραήλ εισέρχεται σε νέα φάση, προειδοποιώντας ότι η οργάνωση θα απαντήσει σίγουρα στη δολοφονία. Μάλιστα, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι είναι πολύ πιθανό να υπάρξει μια συντονισμένη επίθεση κατά του Ισραήλ

«Επειδή έχουν διαλέξει μια μάχη με όλους, δεν ξέρουν από πού θα έρθει η απάντηση… η απάντηση θα έρθει χωριστά ή συντονισμένα», είπε σε ομιλία του την Πέμπτη.

Τις επόμενες ημέρες τα ιρανικά αντίποινα προβλέπουν Αμερικανοί αξιωματούχοι

Την ίδια ώρα, αμερικανικά πλοία και μαχητικά συγκεντρώνονται σταδιακά στη Μέση Ανατολή εν αναμονή των αντιποίνων από το Ιράν, τα οποία σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους θα έρθουν τις επόμενες ημέρες.

Το ραδιόφωνο του ισραηλινού στρατού αναφέρει ότι το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Theodore Roosevelt έφτασε σήμερα στα στενά του Ορμούζ, μόλις 10 χιλιόμετρα (6,2 μίλια) από τις ακτές του Ιράν.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν παρήγγειλε επίσης επιπλέον καταδρομικά και αντιτορπιλικά ικανά για άμυνα βαλλιστικών πυραύλων στη Μέση Ανατολή και σε περιοχές υπό την ευρωπαϊκή διοίκηση των ΗΠΑ, καθώς και μια νέα μοίρα μαχητικών στη Μέση Ανατολή.

Η αναπληρώτρια γραμματέας Τύπου του Πενταγώνου Sabrina Singh δήλωσε την Παρασκευή ότι «το Υπουργείο Άμυνας συνεχίζει να λαμβάνει μέτρα για να μετριάσει την πιθανότητα περιφερειακής κλιμάκωσης από το Ιράν ή τους εταίρους και πληρεξούσιους του Ιράν».

Η απόφαση των ΗΠΑ να στείλουν πολεμικά πλοία και μοίρα μαχητικών στην περιοχή σηματοδοτεί ίσως τη μεγαλύτερη κίνηση των αμερικανικών δυνάμεων από τις πρώτες ημέρες του πολέμου στη Γάζα, όταν το Πεντάγωνο έστειλε δύο ομάδες κρούσης αεροπλάνων προς τη Μέση Ανατολή προειδοποιώντας τις περιφερειακές μαχητικές ομάδες να μην επεκτείνουν τις μάχες.

Η κατάσταση στην περιοχή είναι τεταμένη μετά τη δολοφονία του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, και του υψηλόβαθμου στελέχους της Χεζμπολάχ, Φαούντ Σουκρ.

Αναφορικά με τον χρόνο που θα επιτεθεί, σε μία τελευταία εξέλιξη, πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει οι δυτικές μυστικές υπηρεσίες και μεταδίδονται από τα ισραηλινά ΜΜΕ, αναφέρουν ότι το Ιράν πρόκειται να επιτεθεί στο Ισραήλ την ιερή μέρα Tisha B’Av. Η ιερή μέρα των Εβραίων, ξεκινά στις 12 Αυγούστου και ολοκληρώνεται στις 13 Αυγούστου.

Χθες, Παρασκευή η Γαλλία προέτρεψε τους πολίτες της να εγκαταλείψουν το Ιράν και η Κύπρος είπε ότι έχει επεκτείνει τα σχέδιά της για να υποστηρίξει μια μεγάλης κλίμακας εκκένωση από την περιοχή εάν επεκταθεί ο πόλεμος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.