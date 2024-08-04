Βόρεια Κορέα: Η Ρωσία προσφέρθηκε να στείλει ανθρωπιστική βοήθεια στους πλημμυροπαθείς

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε χθες Σάββατο στον βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν την προθυμία του να παράσχει άμεσα ανθρωπιστική βοήθεια στις περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες του Ιουλίου, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων της Πιονγκγιάνγκ (KCNA).

Ο Κιμ ευχαρίστησε τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου αλλά απέρριψε την προσφορά, υπογραμμίζοντας πως «έχουν ληφθεί ήδη τα απαραίτητα μέτρα». Ωστόσο, συμπλήρωσε πως αν χρειαστεί βοήθεια αργότερα, δεν θα διστάσει να τη ζητήσει από «τους ειλικρινείς φίλους στη Μόσχα», αναφέρει το KCNA.

«Μπορείτε πάντα να υπολογίζετε στη βοήθεια και την υποστήριξή μας», τόνισε ο πρόεδρος της Ρωσίας στο μήνυμά του προς τον Κιμ Γιονγκ Ουν, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Την προηγούμενη ημέρα, ο βορειοκορεάτης ηγέτης είχε κατηγορήσει τα μέσα ενημέρωσης της Νότιας Κορέας ότι διαδίδουν «ψευδείς φήμες» σχετικά με τις πλημμύρες που έπληξαν το βόρειο τμήμα της χώρας του. Νοτιοκορεατικά δημοσιεύματα έκαναν λόγο για έως και 1.500 θανάτους, αλλά ο Κιμ Γιονγκ Ουν ισχυρίζεται πως δεν υπήρξαν θύματα και ότι διασώθηκαν περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι.

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία στη Σεούλ, ορισμένες περιοχές της Βόρειας Κορέας γνώρισαν τον Ιούλιο τις σφοδρότερες βροχοπτώσεις των τελευταίων 29 ετών.

Την Πέμπτη η νοτιοκορεατική κυβέρνηση προσφέρθηκε να στείλει ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά η Πιονγκγιάνγκ την αγνόησε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

