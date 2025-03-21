Ρωσία: Έκρηξη σημειώθηκε σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στην περιφέρεια Κρασνοντάρ

Έκρηξη σημειώθηκε σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στην περιφέρεια Κρασνοντάρ της Ρωσίας, όπου πυροσβέστες προσπαθούν να κατασβέσουν την πυρκαγιά που ξέσπασε έπειτα από ουκρανική επίθεση νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές σήμερα.

«Στη διάρκεια της διαδικασίας κατάσβεσης, λόγω της αποσυμπίεσης στη φλεγόμενη δεξαμενή, σημειώθηκε έκρηξη πετρελαϊκών προϊόντων και διαρροή φλεγόμενου πετρελαίου», επεσήμαναν οι αξιωματούχοι στο Telegram.

Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε σε άλλη δεξαμενή, με την περιοχή που βρίσκεται στις φλόγες να φτάνει τα 10.000 τετραγωνικά μέτρα, πρόσθεσαν, επιφάνεια διπλάσια από την αρχική.

Περισσότεροι από 450 πυροσβέστες προσπαθούν να κατασβέσουν την πυρκαγιά και δύο έχουν τραυματιστεί.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλούμενο τις τοπικές αρχές μετέδωσε ότι στην ατμόσφαιρα παρατηρήθηκαν υψηλά επίπεδα βλαβερών χημικών, περιλαμβανομένου βενζολίου.

Η εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων, κοντά στο χωριό Καβκαζσκάγια, βρίσκεται σε έναν τερματικό σταθμό για το ρωσικό πετρέλαιο που μεταφέρεται σε αγωγό που συνδέει το Καζακστάν με τη Μαύρη Θάλασσα.

Στο μεταξύ το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών εκτίμησε χθες Πέμπτη ότι η Ουκρανία ήδη παραβίασε την προτεινόμενη αναστολή πληγμάτων σε ενεργειακές υποδομές με την επίθεση αυτή.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να συμφωνήσει σε αυτή την εκεχειρία—την οποία συζήτησαν την Τρίτη στην τηλεφωνική τους επικοινωνία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν—εφόσον υπάρξει καταγεγραμμένη η συμφωνία της Μόσχας.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Channel One χθες ότι εναπόκειται στις ΗΠΑ, που πρότειναν την εκεχειρία αυτή, να αναγκάσει την Ουκρανία να λογοδοτήσει για τις ενέργειές της.

«Πιστεύουμε ότι το καθεστώς του Κιέβου έχει ήδη παραβιάσει την εκεχειρία που πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος», σχολίασε η Ζαχάροβα. «Τώρα το ερώτημα είναι – αν μου επιτρέπετε—πώς η Ουάσινγκτον θα αντιμετωπίσει αυτό το τρομοκρατικό απόβρασμα που τρελάθηκε; Πώς θα τον βάλουν στη θέση του και θα τον βάλουν σε κάτι που να μοιάζει με τον σωστό δρόμο;».

Και Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν κατηγορήσει τη Ρωσία ότι δεν τηρεί τον λόγο της αναφορικά με την εκεχειρία, εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον μη στρατιωτικών στόχων.

Ο Ζελένσκι κατήγγειλε την Τετάρτη ότι οι ρωσικές επιθέσεις εναντίον υποδομών, περιλαμβανομένων νοσοκομείων και σιδηροδρομικών υποδομών, δείχνουν ότι «τα λόγια του Πούτιν είναι πολύ διαφορετικά από την πραγματικότητα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

