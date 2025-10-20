Βρετανοί ειδικοί θεωρούν πιθανό έναν «εκτεταμένο πόλεμο στην Ευρώπη» εντός 3-4 ετών

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες, προειδοποιώντας ότι οι Βρετανοί πολίτες θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για έναν «εκτεταμένο πόλεμο στην Ευρώπη» μέσα στα επόμενα τρία έως τέσσερα χρόνια.

Όπως εξηγούν, οι παραβιάσεις του ΝΑΤΟϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία διατρέχουν τον κίνδυνο να μετατραπούν σε μια γενικευμένη σύγκρουση, ενώ ο «πόλεμος γκρίζας ζώνης» που διεξάγει ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε έναν - με σαμποτάζ, κυβερνοεπιθέσεις και παραπληροφόρηση - αναμένεται να ενταθεί πριν από το τέλος της δεκαετίας.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ετοιμότητας του Ηνωμένου Βασιλείου, Λόρδος Χάρις, δήλωσε στην εφημερίδα The i Paper ότι η Βρετανία πρέπει να είναι καλύτερα προετοιμασμένη, τόσο στρατιωτικά όσο και σε επίπεδο κοινωνίας, για μια εκτεταμένη σύγκρουση αυτής της φύσης που μπορεί να συμβεί τα επόμενα χρόνια.

Αυτό περιλαμβάνει την αποθήκευση προμηθειών έκτακτης ανάγκης για χρήση σε περίπτωση πολέμου ή μείζονος επίθεσης σε κρίσιμες εθνικές υποδομές, όπως τα δίκτυα ύδρευσης, ηλεκτρισμού ή μεταφορών.

Ο Χάρις, μέλος της Βουλής των Λόρδων με τους Εργατικούς, είπε ότι οι Βρετανοί πρέπει να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο η ζωή τους «να αλλάξει ή να είναι πιθανό να αλλάξει στο ορατό μέλλον» εάν υπάρξει σοβαρή επίθεση σε υποδομές που θα προκληθεί από εχθρικό κράτος.

Πρότεινε η κυβερνητική ιστοσελίδα «Prepare» –η οποία προσφέρει συμβουλές ετοιμότητας για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως πλημμύρες και διακοπές ρεύματος– να γίνει πιο «άμεση» και να διεξάγει τακτικές διαφημιστικές καμπάνιες σε ραδιόφωνο, τηλεόραση και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και να γίνονται σχετικά μαθήματα για τους μαθητές.

Καταθέτοντας στην κοινή επιτροπή του κοινοβουλίου για την εθνική στρατηγική ασφάλειας νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Χάρις είπε για την απειλή από τη Ρωσία: «Μου κάνει αρκετά εντύπωση το γεγονός ότι, όποτε μιλάω με ανθρώπους του στρατού μας, περιμένουν πιθανό εκτεταμένο πόλεμο στην Ευρώπη μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα – τρία ή τέσσερα χρόνια».

Ο πρώην υπουργός Άμυνας, Τόμπιας Έλγουντ, δήλωσε στην The i Paper ότι αυτή η εκτίμηση «ταιριάζει» με τις συνομιλίες που είχε με στρατιωτικούς, αλλά προέβλεψε ότι θα ήταν πιθανότερο να πρόκειται για «σύγκρουση γκρίζας ζώνης παρά για άμεση σύγκρουση».

Ο Έλγουντ είπε ότι αυτό θα έμοιαζε με την κατάσταση που έχουμε αυτήν τη στιγμή αν της δίναμε «στεροειδή»: «περισσότερες κυβερνοεπιθέσεις, κοπή υποθαλάσσιων καλωδίων, δολοφονίες και οικονομικές προκλήσεις καθώς μαχόμαστε για την πρόσβαση στην ενέργεια και τα ορυκτά».

Αναφερόμενος στην πυρκαγιά σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στο Χίθροου τον Μάρτιο, η οποία οδήγησε στο κλείσιμο του αεροδρομίου για σχεδόν μια ημέρα, καθώς και σε άλλες παρόμοιες πυρκαγιές σε υποσταθμούς, ο Χάρις είπε: «Πρέπει να μας απασχολεί η ευπάθεια των κρίσιμων υποδομών μας. Γνωρίζουμε ότι είναι πεπαλαιωμένες, δεν είχαν πολύ καλό ιστορικό συντήρησης και, φυσικά, σχεδιάστηκαν επίσης για μάλλον διαφορετικές συνθήκες, όσον αφορά το κλίμα που αντιμετωπίζουν τώρα».

Είπε ότι ακόμη κι αν αυτές δεν προκλήθηκαν από εχθρικά κράτη, κάτι που θα ήταν «μια πολύ ενδιαφέρουσα σύμπτωση», ένας εχθρικός αντίπαλος θα μπορούσε να πει «κοίτα, μπορείς να ρίξεις το αεροδρόμιο του Χίθροου χωρίς ιδιαίτερο κόπο».

Καθώς η απειλή ενός «θερμού» επεισοδίου έχει αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες, το ΝΑΤΟ έχει εντείνει τις περιπολίες στα ανατολικά του σύνορα με τη Ρωσία. Την περασμένη εβδομάδα, αεροσκάφη επιτήρησης της RAF πραγματοποίησαν 12ωρη αποστολή για την παρακολούθηση των συνόρων μετά από εισβολές drone από τη Ρωσία πάνω από την Πολωνία, την Εσθονία και τη Δανία.

Ο Χάρις δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα: «Υπάρχει η προσδοκία ότι, ανεξάρτητα από το πώς θα προχωρήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, η Ρωσία θα συνεχίσει να ασκεί πίεση στην υπόλοιπη Ευρώπη, στη Δύση. Ασφαλώς οι Εσθονοί, οι Φινλανδοί και άλλοι ανησυχούν πολύ για τις εισβολές που μπορεί να δεχτούν. Έχουν υπάρξει συγκεντρώσεις στρατευμάτων και υποτιθέμενες ασκήσεις κοντά σε ορισμένα από τα σύνορα».

«Έτσι, υπάρχει ένας αρκετά σημαντικός φόβος ότι στο ορατό μέλλον, ανάλογα με το ποιον ρωτάς – είναι όλες προσωπικές τους κρίσεις – μιλούν για τρία, τέσσερα, πέντε χρόνια… κάτι άλλο θα συμβεί. Αλλά αυτό που έχουμε δει επίσης είναι μια σημαντική κλιμάκωση των επιθέσεων γκρίζας ζώνης. Έχουμε δει πράξεις δολιοφθοράς σε διάφορα μέρη της Ευρώπης».

Η Στρατηγική Αμυντική Αναθεώρηση που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο πρότεινε την κλιμάκωση της στρατιωτικής ετοιμότητας, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου νομοσχεδίου για την αμυντική ετοιμότητα που θα παρέχει στην κυβέρνηση εξουσίες να κινητοποιεί εφέδρους και να επιτάσσει τη βιομηχανία για να αξιοποιήσει περισσότερο τους εγχώριους πόρους.

Ο Χάρις πρόσθεσε: «Εξακολουθούμε, σε σύγκριση με πολλά άλλα έθνη, να είμαστε ανεπαρκώς προετοιμασμένοι όχι μόνο για σύγκρουση, αλλά και για όλα τα άλλα πράγματα που βρίσκονται στον κατάλογο κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με το κλίμα, και ότι πραγματικά θα έπρεπε να καταβάλλουμε πολύ μεγαλύτερη εθνική προσπάθεια για την προετοιμασία και την ετοιμότητα σε γενικές γραμμές, όχι μόνο όσον αφορά τις απειλές από εχθρικά κράτη».

«Υποψιάζομαι ότι αν μιλούσατε στα περισσότερα μέλη του κοινού, δεν θα το έβλεπαν αυτό ως κάτι όπου η ζωή τους αλλάζει ή είναι πιθανό να αλλάξει στο ορατό μέλλον. Αλλά αναμφίβολα βρισκόμαστε πιο κοντά σε εκτεταμένο πόλεμο από ό,τι πιθανώς ήμασταν τα τελευταία 60 και πλέον χρόνια».

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών MI5, Κεν Μακ Κάλουμ, προειδοποίησε ότι η Μόσχα είναι «αφοσιωμένη στο να προκαλέσει χάος και καταστροφή» σε όλο τον κόσμο, και ότι οι βρετανικές υπηρεσίες ασφαλείας και η αστυνομία τον τελευταίο χρόνο «διέκοψαν μια σταθερή ροή σχεδίων παρακολούθησης με εχθρικές προθέσεις, με στόχο άτομα που οι Ρώσοι ηγέτες αντιλαμβάνονται ως εχθρούς τους».

Τον περασμένο μήνα, η Ελίζα Μάνινγκαμ-Μπούλερ, πρώην επικεφαλής της MI5, δήλωσε ότι η Βρετανία μπορεί να βρίσκεται ήδη σε πόλεμο με τη Ρωσία λόγω της έκτασης των κυβερνοεπιθέσεων και άλλων δραστηριοτήτων γκρίζας ζώνης.

Η Νάτια Σεσκούρια, συνεργάτρια για τη διεθνή ασφάλεια στο think tank Rusi, δήλωσε ότι συμφωνεί με την Μπούλερ και πρόσθεσε: «Αυτός ο λεγόμενος πόλεμος με τη Ρωσία δεν ξεκίνησε αυτή τη στιγμή, αλλά η Ρωσία διεξάγει τον πόλεμο εναντίον της Δύσης εδώ και πολλά, πολλά χρόνια».

«Δεν νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάποιο είδος ολοκληρωτικού πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Δύσης, αλλά νομίζω ότι η Ρωσία σηματοδοτεί σαφώς ότι είναι πρόθυμη να κλιμακώσει τις εντάσεις», τόνισε η ίδια προσθέτοντας: «Πιστεύω ότι θέλουν να δοκιμάσουν σε ποιο βαθμό η ενότητα του ΝΑΤΟ είναι ακόμα ισχυρή, ειδικά υπό το φως ορισμένων ερωτημάτων σχετικά με το σε ποιο βαθμό οι ΗΠΑ εξακολουθούν να είναι αφοσιωμένες στην προστασία των συμμάχων τους στο ΝΑΤΟ. Και δεύτερον, νομίζω ότι η Ρωσία θέλει να σηματοδοτήσει ότι είναι ακόμα ισχυρή, ότι έχει την ικανότητα να επεκτείνει τον πόλεμο πέρα από την Ουκρανία, κάτι για το οποίο ανησυχούν ιδιαίτερα οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ στην ανατολική πλευρά. Και κάνοντας αυτό, νομίζω ότι ο Πούτιν πιστεύει ότι μπορεί να έχει καλύτερο διαπραγματευτικό πλεονέκτημα όταν πρόκειται να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία με τους δικούς του όρους».

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας δήλωσε: «Η Βρετανία εισέρχεται σε μια νέα εποχή πολεμικής ετοιμότητας, καθοδηγούμενη από τη μεγαλύτερη διαρκή ενίσχυση των αμυντικών δαπανών από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου».



