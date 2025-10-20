Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η χώρα του έχει «ανάγκη» από επιπλέον 25 αμερικανικά αντιαεροπορικά συστήματα για να τη βοηθήσουν να αντιμετωπίσει τα ρωσικά πλήγματα, μερικές ημέρες μετά την επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον.

Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι «είχε συνομιλίες με εταιρίες του αμυντικού κλάδου» για να «ετοιμαστεί συμβόλαιο για 25 συστήματα Patriot».

«Είναι 25 συστήματα που έχουμε ανάγκη», τόνισε ο ίδιος.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι θα ήταν πρόθυμος να μεταβεί στη Βουδαπέστη, όπου αναμένεται να συναντηθούν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εάν προταθεί τριμερής συνάντηση.

Εν τω μεταξύ, η Ουκρανία, της οποίας η υποδομή φυσικού αερίου έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από τις ρωσικές επιθέσεις, ενδέχεται να εισαγάγει φυσικό αέριο αξίας περίπου 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων αυτό το χειμώνα, μεταξύ άλλων από την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Αζερμπαϊτζάν, δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) των ΗΠΑ θα μπορούσε να προμηθεύεται μέσω τερματικών σταθμών στην Πολωνία και την Ελλάδα, ενώ στο μέλλον η Ουκρανία θα μπορούσε να κατασκευάσει δικό της τερματικό σταθμό σε συνεργασία με αμερικανικές εταιρείες, σημειώνει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.