Βρετανία: Ρώσοι χάκερ παραβίασαν δεδομένα οκτώ στρατιωτικών βάσεων

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Μια ομάδα χάκερ που συνδέεται με τον Βλαντιμίρ Πούτιν φέρεται να «χτύπησε» οκτώ στρατιωτικές βάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, δημοσιεύοντας εκατοντάδες ευαίσθητα έγγραφα στο λεγόμενο dark web.

Οι δράστες κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στα αρχεία παραβιάζοντας τα συστήματα ενός παρόχου που συνεργάζεται με το Βρετανικό υπουργείο άμυνας. Η παραβίαση αυτή χαρακτηρίστηκε ως «καταστροφική», καθώς οι χάκερ παρέκαμψαν την κυβερνοάμυνα των ενόπλων δυνάμεων στοχεύοντας τον εξωτερικό συνεργάτη τους.

Το Υπουργείο Άμυνας διερευνά την παραβίαση, η οποία εκτιμάται ότι πραγματοποιήθηκε από τη ρωσική ομάδα Lynx. Μεταξύ των εγκαταστάσεων που επλήγησαν είναι και η βάση της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας στο Σάφολκ, όπου σταθμεύουν αμερικανικά μαχητικά F-35.

Η επίθεση έρχεται λίγες ημέρες μετά από προειδοποίηση του Εθνικού Κέντρου Κυβερνοασφάλειας το οποίο εξέφρασε έντονες ανησυχίες για τον υψηλό αριθμό κυβερνοεπιθέσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ με 204 περιστατικά να καταγράφονται τους δώδεκα μήνες έως τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου άμυνας δήλωσε: «Υιοθετούμε μια στιβαρή και προληπτική προσέγγιση έναντι των κυβερνοαπειλών που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τα εθνικά συμφέροντα. Διερευνούμε ενεργά τους ισχυρισμούς ότι πληροφορίες που σχετίζονται με το υπουργείο άμυνας έχουν δημοσιευθεί στο dark web. Για την προστασία ευαίσθητων επιχειρησιακών πληροφοριών, δεν θα αναφέρουμε περαιτέρω τις λεπτομέρειες».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.