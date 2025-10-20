Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους σκοπεύει να παραγγείλει επιπλέον 15 μαχητικά αεροσκάφη F-35 από την αμερικανική εταιρεία κατασκευής Lockheed Martin δήλωσε κοινοβουλευτική πηγή στο Reuters τη Δευτέρα, υποστηρίζοντας δημοσίευμα του περιοδικού Spiegel.

Οι σχεδιαστές αναμένουν ότι τα επιπλέον αεροσκάφη θα κοστίσουν περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με εμπιστευτικά έγγραφα που καταρτίστηκαν για την επιτροπή προϋπολογισμού του κοινοβουλίου, ανέφερε η πηγή.

Η Γερμανία έχει ήδη παραγγείλει 35 από τα αμερικανικής κατασκευής αεροσκάφη για να αντικαταστήσει τον στόλο των 85 παλαιών μαχητικών αεροσκαφών Tornado, τα οποία πρόκειται να παροπλιστούν.

Τα αεροσκάφη F-35 έχουν σχεδιαστεί για να διαδεχθούν τα Tornado στον ρόλο τους, μεταφέροντας αμερικανικές πυρηνικές βόμβες που είναι αποθηκευμένες στη Γερμανία, σε περίπτωση σύγκρουσης.

Το Βερολίνο είχε αρνηθεί προηγουμένως σχέδια για την απόκτηση επιπλέον 15 μαχητικών αεροσκαφών F-35, αλλά έπειτα από μια σημαντική διεύρυνση του αμυντικού προϋπολογισμού της έχει δημιουργήσει μεγαλύτερο περιθώριο για αγορές όπλων.

Πηγή: skai.gr

